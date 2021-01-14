YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Uzaktan eğitim süreci araştırma çalışması

Uzaktan eğitim süreci araştırma çalışması

14.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzaktan eğitim süreci araştırma çalışması

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezince uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla araştırma çalışması gerçekleştirildi.Okul Müdürü Oktay Yıldırım, araştırmayı gerçekleştiren Akın Sarp Kırış ile Danışman Öğretmeni Sevgi Alan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek gerçekleştirdikleri çalışma hakkında bilgi sundular.Verilen bilgiye göre, uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma çalışmasına Kütahya ili Merkez ilçede görev yapan 153 öğretmen katıldı.

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezince uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla araştırma çalışması gerçekleştirildi.
Okul Müdürü Oktay Yıldırım, araştırmayı gerçekleştiren Akın Sarp Kırış ile Danışman Öğretmeni Sevgi Alan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek gerçekleştirdikleri çalışma hakkında bilgi sundular.
Verilen bilgiye göre, uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma çalışmasına Kütahya ili Merkez ilçede görev yapan 153 öğretmen katıldı. Çalışmada veri toplama aracı olarak internet ortamında hazırlanmış, açık uçlu soruların da yer aldığı anket kullanıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve görüşleri belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

73 yaşındaki gurbetçi sokak hayvanlarını besliyor

73 yaşındaki gurbetçi sokak hayvanlarını besliyor

Dumlupınar’da GES projesinde sona gelindi

Dumlupınar’da GES projesinde sona gelindi

Altıntaş Belediyesi karla mücadele için hazır

Altıntaş Belediyesi karla mücadele için hazır

Emet Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları

Emet Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.