YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Uzaktan eğitimle hafız oldu

Uzaktan eğitimle hafız oldu

YALOVA HABERLERİ  | 31.05.2020 11:31 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden 11 yaşındaki Nur Aleyna Albayrak, Kur’an-ı kerimi ezberleyerek, hafize olma şerefini elde etti.Nur Aleyna Albayrak, bu zorlu süreçte derslerini aksatmadan online olarak hafızlığını tamamladı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden 11 yaşındaki Nur Aleyna Albayrak, Kur’an-ı kerimi ezberleyerek, hafize olma şerefini elde etti.
Nur Aleyna Albayrak, bu zorlu süreçte derslerini aksatmadan online olarak hafızlığını tamamladı. Albayrak, her gün hocasından dersleri alıp, ezberlerini vererek büyük bir başarıya imza attı. Altınova Müftüsü Recep Eren, 11 yaşında hafize olan Nur Aleyna Albayrak’ı Kur’an-ı kerim ve altın hediye ederek tebrik etti. Müftü Recep Eren, Nur Aleyna’nın anne ve babasını telefon ederek tebrik etti. İlçe Müftüsü Eren, bu süreçte online olarak dersleri takip eden Altınova Merkez Kız Kuran Kursu öğreticisi Havva Sancaktutan’ı da tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Yalova Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:28
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:34
Yatsı
22:19

Yalova Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Kent Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

YASKİ’de devir-teslim

YASKİ’de devir-teslim

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yalova'da durdurulan otomobilde esrar ele geçirildi

Yalova'da durdurulan otomobilde esrar ele geçirildi

Yalova’da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı

Yalova’da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.