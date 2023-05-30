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  4. Uzatmalı şarjörle balık pazarında dehşeti yaşattı: 2 yaralı

Uzatmalı şarjörle balık pazarında dehşeti yaşattı: 2 yaralı

30.05.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da silahlı bir şüpheli, balık pazarındaki kasap dükkanına tabancayla kurşun yağdırdı.

Uzatmalı şarjörle 21 el ateş eden şüpheli olay yerinden motosikletli bir kişiyle kaçarken, 2 kişi yaralandı. Şüphelinin silahlı saldırısı ve kaçma anlarıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde bulunan balık pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi motosikletle balık pazarına geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, poşette taşıdığı tabancayı çıkarıp kasap dükkanını önünde çay içen Abdülhakim Kayhan (36) ve Ferit Ergün (41) olduğu kısma kurşun yağdırdı, ardından geldiği motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, Ergün ve Kayhan’a isabet etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

UZATMALI ŞARJÖRLE 21 EL ATEŞ ETTİ

Tabancada uzatmalı şarjörün kullanıldığı belirtilen saldırı sonrası kasap dükkanının camlarına 7 mermi isabet ederken, yerlerde ise 21 adet boş mermi kovanı tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkale göre kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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