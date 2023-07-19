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Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına ne zaman ve nerede çekildi?

19.07.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaydan Gelen Fırtına konusu ve oyuncuları detaylar merak edildi. Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam sinema severlere seyir keyfi yaşatacak. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına ne zaman ve nerede çekildi?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Dean Devlin oturuyor. Filmde hava koşullarını kontrol eden bir uydu sistemi aniden bozulunca bir bilim insanı, Dünya'da gerçekleşebilecek iklim felaketini önlemek için zamanla yarış konu ediniyor. İşte Uzaydan Gelen Fırtına filmi hakkında detaylar...

UZAYDAN GELEN FIRTINA KONUSU

Dünyadaki iklim değişikliği, insan ırkını tehdit eder hale gelince ülkeler bir araya gelerek Dutch Boy adı verilen bir iklim kontrol sistemi oluşturmuştur. Dünyanın her yerini saran uydulardan oluşan bu sistem doğal afetleri önleme ve hava durumunu kontrol etme görevini 2 yıl başarıyla sürdürdükten sonra yaşanan teknik bir arıza, her şeyi alt üst eder. Dünyanın bir manyetik fırtına sonucunda yok olmasını önlemek için birilerinin uzaya giderek uydulardaki sorunu çözmesi gerekecektir.

uzaydan gelen fırtına

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Andy García

Gerard Butler

Jim Sturgess

Abbie Cornish

Alexandra Maria Lara

Daniel Wu

Eugenio Derbez

Amr Waked

Adepero Oduye

Robert Sheehan

Richard Schiff

Ed Harris

UZAYDAN GELEN FIRTINA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Uzaydan Gelen Fırtına gilmi 2017 yılında çekilmiştir.

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