Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına ne zaman ve nerede çekildi?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Dean Devlin oturuyor. Filmde hava koşullarını kontrol eden bir uydu sistemi aniden bozulunca bir bilim insanı, Dünya'da gerçekleşebilecek iklim felaketini önlemek için zamanla yarış konu ediniyor. İşte Uzaydan Gelen Fırtına filmi hakkında detaylar...
Dünyadaki iklim değişikliği, insan ırkını tehdit eder hale gelince ülkeler bir araya gelerek Dutch Boy adı verilen bir iklim kontrol sistemi oluşturmuştur. Dünyanın her yerini saran uydulardan oluşan bu sistem doğal afetleri önleme ve hava durumunu kontrol etme görevini 2 yıl başarıyla sürdürdükten sonra yaşanan teknik bir arıza, her şeyi alt üst eder. Dünyanın bir manyetik fırtına sonucunda yok olmasını önlemek için birilerinin uzaya giderek uydulardaki sorunu çözmesi gerekecektir.
Andy García
Gerard Butler
Jim Sturgess
Abbie Cornish
Alexandra Maria Lara
Daniel Wu
Eugenio Derbez
Amr Waked
Adepero Oduye
Robert Sheehan
Richard Schiff
Ed Harris
Uzaydan Gelen Fırtına gilmi 2017 yılında çekilmiştir.