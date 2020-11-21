Üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük'te üzerine demir düşen haddehane işçisi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede çalışan Murat Çelik (55), henüz belirlenemeyen nedenle yükleme sırasında üzerine demir düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde çalışma yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

