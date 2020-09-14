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ÜZERİNE DOLAP DEVRİLEN MİNİK EBRAR, ÖLDÜ

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap devrilen Ebrar D.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap devrilen Ebrar D. (2), yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Ereğli Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.’yi babaannesine bıraktı. İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi. Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar’ın başına saplandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Haberi hastanede alan anne Ö.D. ve baba K.D. sinir krizi geçirdi. Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Cenaze Aracının hastaneye gelişi

-Tabutun hastaneye alınması

-Ebrar’ın cansız bedeninin konduğu tabutun araca konması

-Aracın özel hastaneden ayrılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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