YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Uzm. Dr. Gül: “Bazı ağrıların sebebi psikolojik olabilir”

Uzm. Dr. Gül: “Bazı ağrıların sebebi psikolojik olabilir”

SAMSUN HABERLERİ  | 06.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Psikiyatri Uzmanı Dr.

Uzm. Dr. Gül: “Bazı ağrıların sebebi psikolojik olabilir”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, günlük hayatı zora sokan bazı ağrıların sebebinin psikolojik olabileceğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesinden Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, günlük hayatı zora sokan bazı ağrıların sebebinin psikolojik olabileceğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.
Gündelik hayatı zora sokan ağrılar hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Enver Gül, "Önemsemediğimiz ağrılar birçok hastalığı da beraberinde getirebiliyor. Özellikle omuz ve sırt bölgesinden kollara ve başa yayılan ağrıların nedeni kimi zaman psikolojik olabiliyor. Sabah yataktan yorgun kalkıp, gün ortasına doğru hiç haliniz kalmıyor mu? Biraz iş yapsanız veya yürüseniz bacaklarınıza ağrılar mı giriyor? Birçok doktora gitmenize rağmen çözüm bulamadıysanız bu sorunlarınızı da psikolojik olarak değerlendirmek gerekebilir. İnsanlar ruhsal olarak bir gerginlik içerisine girdiği zaman farklı tepkiler verebilir. Bir şeylerden korkma, aşırı titizlik, olmayan şeyleri görme veya depresyona girme gibi durumlar da vücut buna farklı yollarla tepki verebilir” dedi.
Ağrıların nedenleri hakkında da bilgi veren Dr. Gül, şunları söyledi:
“Psikolojik ağrı tipleri; baş ağrıları, kas ağrıları, sırt ağrısı ve karın ağrısı psikojen ağrının en yaygın tiplerinden bazılarıdır. Psikolojik ağrının nedeni geçmişte yaşanan sorunlar örnek vermek gerekirse zihinsel hasar, kötü anılar, bir yakınını kaybetmenin acısı gibidir. Bunun sebebi şimdiki zamanda da olabilir, bu da doğrudan insan ruhuyla bağlantılı süreçlerden ya da dış durumlardan kaynaklı olması olasıdır. Gelecekle bağlantılı da olabilir. Örneğin; zor durumda olanların beklentileri, varsayıma dayalı korkular, bazı olası olay ve sonuçlar gibi. Kaygı ve endişe bunları tetikleyebilir. Bu ve bunun gibi sorunları yaşayanların mutlaka doktor desteği alması önemlidir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Samsun Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
05:01
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.