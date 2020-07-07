Uzm. Dr. Karayel: "Felç geçirme riski atriyal fibrilasyonlu hastalarda 5 kat fazla"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Eren Karayel, kalp ritm problemi olan hastaların felç geçirme riskinin daha fazla olduğunu belirterek, erken teşhisin komplikasyonları önlediğini söyledi.

Medova Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Eren Karayel, Atriyal Fibrilasyon(AF) adı verilen kalp ritm probleminin , toplumda rastlanma sıklığı, pıhtı atması olan yakın ilişkisi ve kronik ve tekrarlayıcı doğası nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Atriyal Fibrilasyon’un en çok çarpıntı, huzursuzluk, halsizlik, erken yorulma gibi şikayetler ile kendini gösterdiğini ifade eden Uzm. Dr. Hasan Eren Karayel, “Yalın bir ileti (ritm) problemi olabilmesi dışında, hipertansiyon, kalp yetmezliği veya kapak hastalıklarının sonucu da olabilir. Stres, tiroid bezinin fazla çalışması, uykuda solunum durması (uyku apne sendromu), yoğun alkol kullanımı, kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları(KOAH), enfeksiyonlar AF ataklarını tetikleyebilir” dedi.

“Felç geçirme riski atriyal fibrilasyonlu hastalarda 5 kat fazla”

Atriyal Fibrilasyondan dolayı kalp içerisinde pıhtı oluşabileceğini belirten Uzm. Dr. Hasan Eren Karayel, “Bu pıhtının hareketi sonucu uç organlara (beyin, barsak, böbrek , uzuv) pıhtı hareketi(emboliler) gelişebilmektedir. Felç geçirme riski atriyal fibrilasyonlu hastalarda 5 kat fazladır. Atriyal fibrilasyona ek olarak 65 yaş üstü olmak, hipertansiyon, kadın cinsiyet, diyabet varlığı, geçmişte pıhtı vakası yaşamış olmak, kalp yetmezliği varlığının eklenmesi felç geçirme riskini anlamlı olarak daha da arttırır” ifadelerini kullandı.