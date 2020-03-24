Uzman Doktor Yanartaş: “Akupunktur ile bahar mevsimine merhaba deyin”

Uzman Doktor Gamze Yılmaz Yanartaş, bahar mevsiminde artan ve alevlenen bazı hastalıklara karşı akupunkturun tedavide oldukça iyi ve hızlı sonuç verdiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Gamze Yılmaz Yanartaş, 3 bin yıldan beri uygulanan bir tedavi metodu olan akupunkturun vücutta organların birbirileriyle iletişimini sağlayan, enerji kanallarının yoğunlaştığı, meridyen adı verilen kanallar üzerinde bulunan noktaların iğne ya da lazerle uyarılmasıyla yapıldığını dile getirdi.

“Klasik tedavilerle birlikte hızlı sonuç alınıyor”

Fibromiyalji, bel ve boyunda tutukluk ve ağrı, mevsimsel depresyon, kronik yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, alerjik rinit, astım, sinüzit, migren gibi rahatsızlıkların bahar mevsiminde arttığını, bu hastalıklara karşı akupunkturun klasik tedavilerle birlikte oldukça iyi ve hızlı sonuçlar sağlayabildiğini ifade eden Uzman Doktor Yanartaş, “Akupunkturun en çok bilinen ve kullanılan etkilerinin başında baş, bel ve romatizma ağrıları gibi ağrılardaki ağrı kesici etkisidir. Akupunktur tedavisi sırasında alınan EEG’lerde hastaların beyin dalgalarında değişimler tespit edilmiştir. Uykusuzluk tedavisinde akupunkturun bu etkisinden yararlanılmaktadır. Vücudun sempatik, parasempatik ve endokrin sistemlerinde denge kurulmasına yardımcı olur. Akupunktur vücudun direncini arttıran antikor ve gamaglobulinleri yükselterek bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Beyindeki dopamin ve seratonin seviyesi akapunktur ile artmaktadır. Oluşan paralizilerde motor iyileşme akapunktur ile hızlanmaktadır. Bölgesel kan akımını arttırarak hücre yenilenmesini sağlamaktadır. Mevsimsel depresyon, akupunkturla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Akupunkturla tedavide vücut akupunkturu, kulak akupunkturu yöntemleri en sık kullanılanıdır” dedi.