Uzman eğitimci Sezer Arıkan’dan LGS öncesi önemli uyarılar

“Süreyi doğru ve etkili kullanmak çok önemli”

Sözel oturumda her bir sorunun çözümüne 1,5 dakika düşerken sayısal oturumda 2 dakika düştüğünü ifade eden Arıkan, “Bu süre oldukça yeterlidir. Öğrenci, kolay bir testle karşılaştığında sınavını erken bitirip hemen çıkma isteği duyabiliyor; bu istek de ister istemez yoğunlaşma kaybına yol açıyor. Burada yapılması gereken, ne olursa olsun süreyi sonuna kadar kullanmak. Her sorunun standart bir çözüm süresi var. Öğrencilerimiz normal sürede çözüme yaklaşamadıysa o soruyu geri dönmek üzere işaretleyerek diğer soruya geçmelidir. Aklımıza ilk gelen şıkların doğru olma ihtimali daha fazla olduğunu aklımızdan çıkarmamakla beraber soruları mutlaka kontrol edelim, yanlışlık varsa düzeltelim. Bu yıl, ilk kez kitapçıkların renkli basılacak olması, dikkat açısından, sizin için avantaj sağlayacağını unutmayalım. Hızlı ve doğru okuma, doğru anlama, problem çözme teknikleri bakımından kendinizi geliştirmeniz sınav performansınıza olumlu yansır” diye konuştu.

Bu yıl sınavda sözel mantık ve sayısal mantık sorularının da olacak olması, öğrencilerin soruları doğru okuması ve zamanı etkili kullanması onları bir adım öne çıkaracağını dile getiren Sezer Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Sınavlardan bir gün önce ders çalışmayı tamamen bırakıp, beyninizi dinlendirip bol oksijen almaya çalışınız. Ancak sınav arifesinde deşarj olma ve gezme adı altında; sınavı olumsuz etkileyebilecek, sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorabilecek aktivitelerden kaçınınız. Sınavlara kadar olduğu gibi sınav arifesinde de sağlığı bozacak yağlı yiyeceklerden ve soğuk içeceklerden uzak durunuz. Sınav arifesinde günü dinlenerek ve rahat bir ortamda sevdiğiniz şeyler yaparak geçirmeye çalışınız. Sınav sabahı dinlenmiş olarak uyanmak için son hafta uyku saatinize dikkat edin, en geç saat 23.00 ‘te yatakta olmaya çalışın. Sabah da en geç 07.30’da uyanmış olmaya dikkat ediniz. Sabah kahvaltınızı yaptıktan sonra sınav sabahı en geç saat 09.00’da okul binası önünde hazır bulunmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu yıl pandemi sebebiyle sosyal mesafeye dikkat etmek ve temastan kaçınmak adına, velilerin bahçeye alınmaması nedeniyle bu sürecin sorumluluğunun okul idaresi ve rehber öğretmenlerin her an öğrencilerimize refakat etmesiyle üstlenilecektir. İki sınav arasında verilen 45 dakikalık arada öğrencilerle sözel oturumun sonucu hakkında değerlendirme yapmanın sayısal oturumu olumsuz etkileyecektir. LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”