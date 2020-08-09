Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan yıpranmış ciltler için bakım önerisi

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, yıpranan ciltlere yönelik tavsiyelerde bulunarak, kadınların özellikle bahar ve yaz aylarında kışa hazırlık yaparak ciltlerini yenilemeleri gerektiğini söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, yıpranan ciltlere yönelik bakım önerilerinde bulundu. Dalmış, cilt bakımının düzenli olarak yapılmadığı takdirde herhangi bir faydasının olmayacağını belirten Dalmış, ’’Bahar ve yaz aylarında cilt bakım ve temizleyici ürünlerini günde iki kez olmak üzere düzenli olarak uygulamalısınız. Yağlı, kuru veya karma cilt yapınıza uygun farklı temizleyici ürünlerinden faydalanmalısınız. Cildinizin daha canlı, siyah noktalardan arınmış ve parlak gözükmesini istiyorsanız doğal toniklerden de yararlanmalısınız. Bilhassa yağlı ciltlerin bakımında ve gözeneklerin daha iyi temizlenmesinde doğal tonikler kadar etkili bir ürün bulamazsınız. Bunun yanı sıra, cildinizi sürekli olarak nemlendirmelisiniz. Bu noktada da cilt tipinize uygun olan nemlendiricileri kullanmanız doğru olacaktır. Cildiniz nemlendiği takdirde daha canlı ve sağlıklı gözükecektir. Kullanacağınız cilt nemlendirme ürünlerinin A, E, C vitaminlerinin yanı sıra aloevera veya shea yağı içermesine özen göstermelisiniz’’ dedi.