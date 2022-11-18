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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

18.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı öncesi merak konusu oldu. Bakanlık geçtiğimiz günlerde Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesinin adayların erişimine açıldığını duyurmuştu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre Uzman öğretmenlik sınavı 81 ilde 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Bu sene ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi ve detaylar haberimizde...

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı olarak da bilinen Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava ilişkin yayımlanan kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA SORULAR NASIL OLACAK?

Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Bilindiği üzere Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İKİNCİ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Uzman Öğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI İKİNCİ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Başöğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 12 Aralık 2022 tarihinde belli olacak.

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