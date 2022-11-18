Uzman öğretmenlik sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? MEB açıkladı!

Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre Uzman öğretmenlik sınavı 81 ilde 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Bu sene ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Uzman öğretmenlik sınavı için adayların yarın (19 Kasım Cumartesi) saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunması gerekiyor.

Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak. MEB'den yapılan açıklamada uzman öğretmenlik sınavının saat 12.30'da sona ereceği ifade edildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Uzman öğretmenlik sınavında adaylara 150 dakika süre tanınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA SORULAR NASIL OLACAK?

Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Bilindiği üzere Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



