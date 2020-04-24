Uzmandan Ramazan'da doğru ve sağlıklı beslenme önerileri

Türkiye'de koronavirüsle mücadele aralıksız sürerken, Ramazan'ın da gelmesiyle birlikte uzmanlar oruç tutacaklar için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Uzmanlar bu dönemde sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurgularken, hangi besinlerin bağışıklığı güçlendireceği ile ilgili de bilgi verdi.

Oruç tutmanın vücut üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu süreçte özellikle sıvı ve protein alımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ramazan ayının bağışıklık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, "Koronavirüs salgını yaşadığımız bugünlerde bağışıklığımızı koruyarak oruç tutmak mümkün. Oruç iştahın dengelendiği ve sağlığa çeşitli yararlarının olduğu bir dönemdir. Fakat tabii ki orucun sağlığa etkilerinden yararlanabilmek sağlıklı seçimler yapmak, ihtiyacımız olan besin gruplarını dengeli ve yeterli oranda tüketmek önemlidir. Bu dönemde bağışıklığımız için de meyve sebze, tahıl, süt grubu ve protein kaynağı besinleri ihtiyacımız oranında beslenmemizde yer vermeliyiz. Uzun süre açlıktan sonra çorba ile orucumuz sonlandırmak sindirim sistemimizin sağlığı açısından da önemlidir" dedi.