Uzmanından dolgu ve botoks uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, dolgu ve botoks uygulamaları ile ilgili sorunlara dikkati çekerek, "Gün geçtikçe şişirilmiş tedavilerle ilgili şikâyetlerin arttığını ve çoğunluğun dudak dolgusu tedavileriyle ilgili olduğu haberlerini alıyoruz. Bu veriler bize tedavilerin hâlâ sağlık personeli olmayanlar tarafından yapıldığını göstermeye devam ediyor." dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, güzellik ve bakım dendiğinde akla ilk olarak cilt ve cilde yapılan işlemler geliyor. Moda trendlerinden en son güzellik bakımlarına kadar amaç iyi görünmek ve hissetmek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgünay, alınan tedavilerin güvenilir olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Özgünay, uygulama yaptırmak isteyenlerin uygulama yapacak olan sağlık personelinin referanslarını kontrol etmesi gerektiği konusuna dikkati çekti.

- Piyasada lisanssız ürünler mevcut

Açıklamaya göre, özellikle botoks ve dolgu maddeleri insanların sıklıkla tercih ettiği, hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Kamuoyuna sık sık yansıyan yanlış yapılan güzellik ve estetik tedavilerin, yetkinliği olmayan kişi ve kurumlarca yapılması ile çok sayıda kişi dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşıyor ya da düzeltici tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Piyasada lisanssız ürünler kullanan kişilerin olduğunu vurgulayan Özgünay, "Gün geçtikçe şişirilmiş tedavilerle ilgili şikâyetlerin arttığını ve çoğunluğun dudak dolgusu tedavileriyle ilgili olduğu haberlerini alıyoruz. Bu veriler bize tedavilerin hâlâ sağlık personeli olmayanlar tarafından yapıldığını göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Cilt bakım rutini önemli

Bakım uygulamalarının en başında sağlıklı bir cilt için yapılan işlemlerin büyük önem taşıdığını aktaran Özgünay, cilde iyi bakmak ve cilt bakımı rutini geliştirmek cildin iyi, daha uzun süre genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Vücudun en büyük organı olan cildin hayati bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Özgünay, "Çevresel tehlikelere karşı bir savunma olarak, hareket etmekten sıcaklığı düzenlemeye kadar cildin gerçekleştirmesi gereken birçok görevi vardır. Cildin gerçekleştirdiği tüm işlevler vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Cildinizin birincil görevi, mikroplar ve UV radyasyonları gibi çevresel tehlikelere karşı koruma sağlamaktır Cildin asit örtüsü, bakterilerin cilde saldırmasını ve enfeksiyonlara neden olmasını önlemede önemli rol oynar." diyerek ciltteki kiri, yağı ve makyajı temizleyicilerle temizlemenin ve nemlendirmenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

