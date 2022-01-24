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Uzmanından donuk omuz sendromuna karşı uyarılar

24.01.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan: - "Yakın zamanda omuz bölgesinde kırık, yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıklarda donuk omuz sendromu gelişme riski artar" - "Donuk omuzda belirtiler tipik olarak yavaş yavaş başlar, zamanla kötüleşir ve sonrasında 1 ila 3 yıllık bir süre zarfında ağrı, tutukluk ve hareket kısıtlanmasının azalması beklenir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan​​​​​​​, "Yakın zamanda omuz bölgesinde yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, diyabet, tiroid, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıklarında donuk omuz gelişme riski artar." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, kadınlarda daha sık görülen donuk omuz sendromuna karşı uyarılarda bulundu. Özcan, donuk omuz olarak da bilinen adezif kapsülit’in, omuzda ciddi ağrı ve kısıtlılığa neden olabildiğini belirtti.

Omuz ekleminin çevresinde eklem kapsülü denilen güçlü bir bağ dokusu olduğunu ve eklem kapsülü kalınlaştığında, sıkılaştığında ve iltihaplandığında donuk omuzun geliştiğini kaydeden Özcan, "Donuk omuz nedeniyle hastalar günlük işlerini yapmakta zorlanır hale gelebilir ve yaşam kaliteleri düşebilir. Hastalar ne kadar çok ağrı hissederse, omuzlarını o kadar az kullanılır. Kullanım eksikliği, omuz kapsülünün kalınlık ve gerginliğini daha da artırarak hareket ettirmeyi daha fazla zorlaştırır. Ağrı hissi omuzdan üst kola doğru yayılabilir. Geceleri daha da kötüleşebilen ağrı, uyumayı zorlaştırabilir. Donuk omuzda belirtiler tipik olarak yavaş yavaş başlar, zamanla kötüleşir ve sonrasında 1 ila 3 yıllık bir süre zarfında ağrı, tutukluk ve hareket kısıtlanmasının azalması beklenir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Diyabet, tiroid ve kalp hastalıkları riski artırıyor"

Donuk omuzun çoğunlukla 40 ila 60 yaşları arası yetişkinlerde görülen bir hastalık olduğuna işaret eden Özcan, şöyle devam etti:

"Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Yakın zamanda omuz bölgesinde kırık, yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıklarda donuk omuz sendromu gelişme riski artar. Yine felç geçiren hastalarda da kol ve omuz hareketliliği azalabileceğinden donuk omuz gelişebilmektedir. Donuk omuz tanısı hekim tarafından yapılan fizik muayene ve gerekli görülürse çeşitli tetkikler yardımıyla konulur. Fizik muayenede en belirgin bulgu, omuz hareketlerinde hem aktif hem de pasif olarak saptanan omuz hareket açıklığında kısıtlılık ve ağrının tespit edilmesidir. Omuz ağrısına neden olabilecek kireçlenme, artrit (eklem iltihabı) veya rotator manşet yırtıkları gibi diğer tanıları ayırt etmek ya da adeziv kapsülite ait bulguları doğrulamak amacıyla kan ve X-ray, ultrasonografi ya da Magnetik Rezonans görüntüleme (MR) gibi tetkiklere başvurulabilir."

- "Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları çok önemli"

Özcan, donuk omuz tedavisinde omuzdaki ağrı ve iltihabı azaltmaya yönelik olarak çeşitli ilaç tedavilerinin genellikle hastalara önerildiğini aktararak, "Donuk omuz hastalarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları tedavi açısından önemlidir. Bu tedavi programı omuz ekleminin hareket sınırlarını genişletmeye yönelik olarak germe egzersizlerini ve omuz çevresi kaslara güçlendirmeyi içermelidir. Ağrıyı azaltmada sıcak ya da soğuk uygulamalar ve birçok fizik tedavi ajanı uygulanmaktadır. Yine gerekli görülen hastalarda omuz eklemine yönelik enjeksiyonlar ve manüplasyon teknikleri de tedaviye eklenir. Bu tedavilere yanıt alınamaması durumunda ise eklem kapsülünün daha rahat hareket edebilmesini sağlamak için cerrahi gerekebilir." ifadelerini kullandı.

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