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Uzmanından implant tedavisi hakkındaki bilgilendirme

18.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Mihmanlı: - "Mutlaka hekiminizden implantın markasını belirten kimlik kartı alınız. Bu kimlik kartında yapılan her implantın çapını, boyunu ve çeşidini gösteren etiket olmalıdır" - "Her ülkenin çok sayıda implant markası var. Marka seçiminde fiyat performans önemli. Bütçeleri zorlayarak yabancı marka yaptıracağım diye diretmemek gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Mihmanlı, "Mutlaka hekiminizden implantın markasını belirten kimlik kartı alınız. Bu kimlik kartında yapılan her implantın çapını, boyunu ve çeşidini gösteren etiket olmalıdır. Diş implantı yaptırırken röntgen çektirmekten başlayıp, sabit ya da hareketli protezin ağız içine yerleştirilmesine kadar bütün aşamalar önemlidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, yaygın olarak tercih edilen bir tedavi yöntemi olan implant hakkında birçok kişinin aklında soru işaretleri bulunuyor. Yaşanan diş problemleri ve kayıpları, kişilerde konuşma güçlüklerine, yemek yeme zorluklarına ve görünüm olarak öz güven eksikliğine neden oluyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Prof. Dr. Mihmanlı, eksik bir dişin olduğu boşluğa yerleştirilen yapay diş kökleri olarak tanımlanan implant hakkında merak edilenleri 7 adımda anlattı.

İmplantın markasının önemli olduğunu belirten Mihmanlı, "Mutlaka hekiminizden implantın markasını belirten kimlik kartı alınız. Bu kimlik kartında yapılan her implantın çapını, boyunu ve çeşidini gösteren etiket olmalıdır. Diş implantı yaptırırken röntgen çektirmekten başlayıp, sabit ya da hareketli protezin ağız içine yerleştirilmesine kadar bütün aşamalar önemlidir. Hastanın rahat yemek yemesi, konuşması ve estetiği gibi…" ifadelerini kullandı.

İmplantın hangi ülkeye ait olduğundan çok markasının önemli olduğunu dile getiren Mihmanlı, "Her ülkenin çok sayıda implant markası var. Marka seçiminde fiyat performans önemli. Bütçeleri zorlayarak yabancı marka yaptıracağım diye diretmemek gerekiyor. Yani ülke seçiminden ziyade, marka önemli diyebiliriz. Şu anda yerli malı implantlar yabancı markaları aratmıyor. Köklü ve kaliteli yerli markalar klinik açıdan güzel ve kullanışlı sonuçlar veriyor. Ayrıca yerli üretim oluşu parçalara ulaşım ve çeşitlilik açısından çoğu zaman avantaj sağlıyor." bilgisini paylaştı.

Doğal ve güzel bir gülüşe sahip olmanın mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mihmanlı, "Gülüş tasarımı, kişinin alt ve üst dudak diş eti seviyesini, diş şeklini ve rengini gözeterek yapılan bir işlemdir. Diş implantı ile hem sabit hem de hareketli protez yaptırarak doğal ve güzel bir gülüşe sahip olmak mümkündür." açıklamasında bulundu.

Diş implantı yaptırarak aynı anda diş protezine de sahip olunabileceğini bildiren Mihmanlı, "Eğer kişi yeterli kemiğe sahipse, diş sıkma alışkanlığı yoksa, ağız hijyenine özen gösterecekse ve kemiğe sıkı tutunan ama kemikte stres yapmayan uygun implant çeşidi uygulanırsa kişi implant yaptırdığı aynı seansta geçici ya da kalıcı dişlerine sahip olabilir. Şu anda özellikle bilgisayar ortamında dijital çalışmaların artmasıyla bu işlem zamanı oldukça kısalmıştır." ifadelerini kullandı.

Mihmanlı ayrıca implant üstü protezin sabit mi hareketli mi olacağına hekimin karar vermesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"İmplant üstü protezin sabit mi hareketli mi olacağı kısmen hastaların tercihine bağlı olsa da, bu duruma çoğunlukla hekim karar vermektedir. Yine de her zaman için hastanın tercihleri önceliklidir ancak hekiminiz sizi doğru çözüme yönlendirecektir."

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