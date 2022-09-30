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  4. Uzmanından "şampuanın az köpüreni makbul" tavsiyesi

Uzmanından "şampuanın az köpüreni makbul" tavsiyesi

30.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Derya Can: - "Köpürme, şampuanın çok fazla temizlediği anlamına gelmez. Şampuan alırken içinde SLES, SLS, paraben ve silikon olamayan ürünleri tercih etmemiz biraz az köpürmesine neden olsa da sağlıklı bir temizlik yapacağımızı garanti eder"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Derya Can, "Köpürme, şampuanın çok fazla temizlediği anlamına gelmez. Şampuan alırken içinde SLES, SLS, paraben ve silikon olamayan ürünleri tercih etmemiz biraz az köpürmesine neden olsa da sağlıklı bir temizlik yapacağımızı garanti eder." ifadelerini kullandı.

Can, Medipol Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, sağlıklı ve ışıldayan saçlar için hangi şampuanın tercih edilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kişiliği ve kimliği yansıtan saçların sağlığı ve ışıltısı için bakımda en önemli noktanın saç temizliği olduğunu belirten Uzm. Dr. Derya Can, şunları kaydetti:

"Saçlarımızın genel olarak haftada 2 kez yıkanması önerilse de bunun bir üst limiti yoktur. Günlük saç bakımını saç tipinden başka yaş, cins, kültür ve ekonomik durum da etkiler. Şampuanlar, saç ve saçlı derideki yağı eritir, en üstteki ölü deri tabakasını hafifçe soyarak uzaklaştırır, köpürerek kiri temizler, saçı statik elektriklendirerek şekil verir. Şampuanlar içinde deterjanlar (sülfaktanlar), saç kremleri, köpüren ajanlar, kalınlaştırıcı maddeler, koruyucu maddeler, ve katkı maddeleri bulunur.

Eğer şampuanda yüksek derecede deterjan varsa saç teli dış kütikül katmanını soyarak saçı daha kıvırcık, mat ve açılması zor hale getirir. Bunlar su ve kir arasında yüzey gerilimini azaltarak kirin, saç ve deriden kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Köpürme, şampuanın çok fazla temizlediği anlamına gelmez. Şampuan alırken içinde SLES, SLS, paraben ve silikon olamayan ürünleri tercih etmemiz biraz az köpürmesine neden olsa da sağlıklı bir temizlik yapacağımızı garanti eder."

Kepekli saçlar için selenyum disülfit içeren şampuanların tercih edilmesi gerektiğini bildiren Can, ancak bunların uzun süreli kullanımının saçta matlaşma ve kırılmalara neden olabileceğini ifade etti.

Kıvırcık ve kabarık saçlara sahip kişilerin nemlendirici şampuanlar tercih ettiğinde kabarıklığı ve elektriklenmeyi önleyebileceklerini aktaran Can, bu şampuanların ayrıca bukleleri belirginleştirir ve saçlarınızın kırılma olasılığını azaltacağını dile getirdi.

- "Saçın tarandıkça güzelleşeceğine dair yanlış bir kanı var"

Toplumda saçın tarandıkça güzelleşeceğine dair yanlış bir kanı olduğunu bildiren Can, çok fazla ve gereksiz taramanın saçın en dış tabakasına zarar vererek saç hasarına, kırıklara ve dökülmelere neden olacağını belirtti.

Yağlı ve kuru saçlar için doğru şampuan tavsiyelerinde bulunan Can, "Yağlı saçlar için sodyum lauril sülfat ve süksinat gibi güçlü sülfaktanlar içeren şampuanlar tercih edilmeli. Sebum miktarını azaltır. Nemlendirme etkisi düşüktür. Sürekli kullanılırsa kuruma ve matlaşma yapabilir. Saçlar haftada 2 ila 3 kez yıkanmalı.

Kuru saçlar için sodyum lauret sülfat gibi orta dereceli sülfaktan içeren şampuanlar tercih edilmeli. Saçlar haftada 1 veya en fazla 2 kez yıkanmalı. Kurutma makinası ve sert tarak kullanılmamalı ve saç kremleri tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.

İnce ve kalın telli saçlar hakkında da bilgi veren Can, "Kırılmaya müsait olduğu için ince telli saçınızın kurumasına yol açacak sodyum klorür gibi maddeler içeren şampuanları kullanmamaya özen göstermelisiniz. A,B,E vitamini katkılı şampuanlar tercih edebilirsiniz. Kalın telli saçlar için ise kremli şampuanlar uygun olabilir.

Saçınızı nemlendirecek ve yumuşatacak şampuanlar sizin saç tipiniz için doğru tercihlerdir. Boyalı ve permalı saçlar protein ve türevlerini içeren şampuanlar kullanmalı. Saçın kopmaya karşı direncini arttırır, saç teline esneklik verir, saç telini kalınlaştırır, kırık oluşumunu engeller." açıklamasına bulundu.

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şampuan saç

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