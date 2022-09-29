Uzmanından sırt ağrısı uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Erdal Dilekçi sırt ağrısının, hareketsizlik, duruş bozukluğu, güçsüz kaslar gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabileceğini, sırt ağrısının farklı hastalıklarında belirtisi olabileceği için ihmal edilmemesi ve devam eden ağrılarda mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerektiğini bildirdi.

Medicana Çamlıca Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dilekçi, Her yaşta her insanın yaşayabildiği sırt ağrısının, uzun süre devam ettiğinde kişinin günlük yaşantısını etkileyerek günlük rutin aktivitelerini engelleyebileceğini ve yaşam kalitesini düşürebileceğini, hatta psikolojik olarak da kişide sorun yaratabileceğini, ağrının oluşmasında etkili faktörlere göre sırt ağrısı için uygulanması gereken yöntem kolaylıkla bulunarak kişinin rutinine geri dönebileceğini kaydetti.

- Sırt ağrısının nedenleri

Sırt ağrısının çoğunlukla kaslar, bağ dokuları ve eklemlerde yaşandığını aktaran Dilekçi, "Ağır kaldırmak, ani hareketler, oturuş ve duruşun kötü olması, hareketsiz yaşam, stres sebepli kas gerginlikleri ve aşırı kilo sırt ağrısının sık görülen nedenleri arasındadır. Bunların yanı sıra birtakım sağlık sorunları da sırt ağrısıyla ilişkili olabilir. Eklemlerde iltihap, sinir sıkışması, omurgada kanal darlığı, skolyoz, kifoz, fibromiyalji veya osteoporoz bu sağlık durumlarındadır. Son olarak kalıcı sırt ağrısının sebebi psikolojik de olabilir.

Depresyon, stres, anksiyete gibi sorunlar da sırt ağrısının sebepleri arasında bulunur. Ağrının hissedildiği zamanlar takip edilerek sırt arasının nedenleri bulunabilir. Nadir de olsa kanser, sinir sıkışması, iltihap, enfeksiyon ve kırık gibi problemler de sırt ağrısı yapabilir. Ancak bu durumlar oldukça az kişide görülür. Geçmeyen sırt ağrısında bu nedeni tespit ederek ağrıyı tedavi edebilmek için mutlaka bir doktora danışılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Dilekçi, masa başı veya hareketsiz bir işte çalışmak, spor yapmamak, ısınma hareketleri yapmadan spor yapmaya başlamak, sigara içmek, obezite veya aşırı kilo ve ileri yaş, sırt ağrısında risk faktörleri olarak sayılabileceğini , bunlara ek olarak eklemlerin iltihaplanarak şişmesinin de sırt ağrısına yol açabildiği gibi, stresli bir işte çalışmak gibi kişide gerginlik yaratan durumlar da sırt ağrısının görüldüğünü vurguladı.

Sırt ağrısı uzun süre geçmediği takdirde dayanılmaz bir hal alabildiğini aktaran Dilekçi, "Bununla birlikte sırt ağrısına ek olarak görülen başka durumlar da olabilir. Eğer kişinin sırt ağrısı çok şiddetli ve zamanla şiddeti de artıyorsa, kişi bu ağrı ile başa çıkmakta zorluk çekiyorsa mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Zaman zaman kişi ağrının nedeni bularak buna bir çözüm getirebilir. Ancak ağrıyı tetiklediği düşünülen neden ortadan kaldırıldığı halde ağrı devam ediyorsa doktora gitmek gerekir. Bazı durumlarda ise sırt ağrısı ile birlikte görülen başka semptomlar, ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu gibi bir durumda bir sağlık kuruluşundan yardım almakta fayda vardır. değerlendirmesinde bulundu.

Dilekçi, eğer sırt ağrısına ek olarak; yüksek ateş, ani kilo kaybı, tuvalete çıkmakta zorlanma, göğüs ağrısı görülüyorsa, ağrı geceleri artıyorsa, dinlenmekle geçmiyorsa, hapşırık, öksürük veya tuvalet esnasında sırtta acı hissediliyorsa, bacaklarda veya genital bölge çevresinde ağrı, karıncalanma, uyuşukluk ya da güçsüzlük, mesane kontrolünü kaybetme gibi semptomlar görülüyorsa mutlaka en kısa sürede doktora gidilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

- Tedavi yöntemleri nelerdir?

Sırt ağrısında tedavi yöntemine karar verilebilmesi için ağrının olası nedenlerinin araştırılması gerektiğini ve kişinin tıbbi geçmişine dair gerekli bilgilerin edinilmesi gerektiğini belirten Dilekçi, şunları kaydetti:

"Daha detaylı bilgi edinilmesi için birtakım testler ve radyolojik görüntüleme yöntemleri de gerekebilir. İlaç tedavisinin yanı sıra egzersiz veya fizyoterapi gibi tedaviler de uygulanabilir. Genellikle kendiliğinden veya uygulanan tedaviler ile kısa sürede iyileşen sırt ağrısı birkaç hafta için de geçmediği takdirde farklı yöntemler de denenebilir. Uygulanan tedavi yöntemlerinin yanı sıra kişinin aktif bir şekilde hareket etmesi de ağrının azaltılmasında yardımcı olur. Hareketli bir yaşam tarzını benimsemek ağrıyı azaltması dışında bir önlem olarak da etkilidir.

Eğer sırt ağrısı ile birlikte ciddi bir semptom daha görülmediyse veya kişide sinir sıkışması yoksa çoğunlukla tedavi için ameliyat gerekli değildir. Sırt ağrısı gün içinde kişinin hareketlerini kısıtlayan, katlanılması zor bir rahatsızlık olabilir. Alınacak birtakım önlemler sayesinde sırt ağrısının önüne kolayca geçilebilir. Öncelikle boyun ve omurga bölgesinin gerilmesini önlemek gerekir. Bunun için de sık sık ağır eşyalar ve tek omuza takılan çantalar taşınmamalıdır. Bunların yerine ağırlığın eşit bir şekilde dağıtılmasına olanak tanıyan sırt çantaları tercih edilebilir veya taşınması gereken yük azaltılabilir."

Dilekçi sözlerini şöyle tamamladı:

" Uzun süreli kullanımda rahatsız edecek yüksek topuklu ayakkabılar da tercih edilmemelidir. Özellikle masa başında otururken omuzların geriye doğru yuvarlanması veya kişinin kendini dikleştirmesi duruşun düzeltilmesine katkıda bulunur. Aynı şekilde gerinmek de bu konuda yardımcı olabilir. Her gün aynı aktivitelerin yapılması bir süre sonra kasların yorulup daha çok gerilmesine yol açabilir. Sırt ağrısı riskini azaltmak ve kasların iyileşmesini sağlamak için gerinmek son derece etkili bir yöntemdir. Bunların yanı sıra karın egzersizleri de dik durmak ve güçlenmek konusunda etkilidir ve sırt ağrılarının önüne geçilmesine yardımcı olur. Düzenli spor yaparak da sırt ağrısından korunmak mümkündür."

