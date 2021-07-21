YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

21.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz: - "Yazın tatil günlerindeki regl tarihini ertelemek için gelişigüzel kullanılan adet geciktiriciler yan etkileri bakımından risklidir" - "Bu hapları ailesinde kanser öyküsü bulunan, emziren, gebelik şüphesi, meme kanseri ve anormal kanaması olan kadınların kullanmamaları gerekir. Adet geciktirici hapları hekiminize danışmadan kullanmayın"

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, yazın tatil günlerindeki regl tarihini ertelemek için gelişigüzel kullanılan adet geciktiricilerin yan etkileri bakımından riskli olduğunu belirterek, "Bu hapları ailesinde kanser öyküsü bulunan, emziren, gebelik şüphesi, meme kanseri ve anormal kanaması olan kadınların kullanmamaları gerekir. Adet geciktirici hapları hekiminize danışmadan kullanmayın." ifadelerini kullandı.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, adet geciktirici ilaçlar hakkında bilgi verdi.

Adet geciktirici ilaca, beklenen adet gününden en geç 3 gün önce başlanması gerektiğini bildiren Yılmaz, ilacın 2 hafta süreyle kullanılmasında bir sakınca bulunmadığını ancak daha uzun süreli adet geciktirilmesi isteniyorsa farklı yöntemler olduğunu aktardı.

Yılmaz, bu amaçla doktor kontrolünde doğum kontrol haplarının aralıksız kullanılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geciktirici ilaç, adet olması arzulanınca bırakılır ve genelde en geç 1 hafta içinde adet olunur. İlacın bırakılmasından sonraki ilk adet yoğun gelebilir. Yazın tatil günlerindeki regl tarihini ertelemek için gelişigüzel kullanılan adet geciktiriciler yan etkileri bakımından risklidir. Bu hapları ailesinde kanser öyküsü bulunan, emziren, gebelik şüphesi, meme kanseri ve anormal kanaması olan kadınların kullanmamaları gerekir. Adet geciktirici hapları hekiminize danışmadan kullanmayın. Adet geciktirici ilaçların gebelikten koruyucu etkisi bulunmuyor.

Geciktirici ilaçlar içinde en sık kullanılan, bir progesteron derivesi olan noretisterondur. Kadınların vücudunda adet döngüsünde östrojen ve progesteron isimli iki adet hormon bulunur. Adet döneminin ilk yarısında östrojen, sonrasında progesteron yükselir. Normal döngüde zamanla progesteronun düzeyinin düşmesiyle adet kanaması başlar. Bu ilaç sayesinde dışarıdan destekle vücuttaki progesteron düzeyi düşmeyeceği için adet kanaması olmaz. Sadece adet döngüsünü geciktiren bu ilaçların gebe kalmamaya yönelik bir etkisi yoktur."

Yılmaz, özellikle medyada sıkça söz edilen doğal adet geciktirici olarak işaret edilen tarçın, maydanoz çayı, biberiye, salatalık, karpuz, elma sirkesine dair de bilgi verdi. Tatil planlarının tam ortasına gelen adet dönemlerinde ilaç desteği yerine doğal adet geciktiricilerinin de tercih edilebildiğini aktaran Yılmaz, bu konuda yeterli bilimsel veri bulunmadığını da kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçan danayı kuyruğundan tutunca metrelerce sürüklendi Kaçan danayı kuyruğundan tutunca metrelerce sürüklendi
PARTNERÇocuklarıyla tatildelerÇocuklarıyla tatildeler
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:43
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:38
Yatsı
22:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.