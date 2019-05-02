Uzmanlar açıkladı: Sahurda bir bardak süt içerseniz...

Dr. Fevzi Özgönül, “11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudunuzun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına aşağıdaki tavsiyelere göz atın” dedi.

Dr. Özgönül, sahur yaparken tüketilmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Oruç tutacaksanız mutlaka sahur yapın. Sahurda gün boyu tokluk sağlamak ve kan şekerinizi dengede tutmak için yavaş sindirilen ve besleyici gıdalardan yiyin. İşte sahur sofranızın olmazsa olmazları:

1-Yumurta: Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağıdır. Özellikle haşlanmış yumurta uzun süre tokluk hissi verir, Yumurtanızı sebzeli veya peynirli omlet şeklinde de yiyebilirsiniz.

2- Süt: Sahurda içeceğiniz bir bardak süt sizi uzun süre tok tutar ve gün içinde kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur.