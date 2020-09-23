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Uzmanlar araştırdı! Bu gıdaların biri 3, biri 30 yıla kadar dayanıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri yemek riskli olabilir ancak uzun yıllar sonra güvenle yenebilecekleri için endişelenmenize gerek olmayan bazı yiyecekler de bulunuyor. Peki bu yiyecekler neler? Son kullanma tarihi olmayan gıda ürünlerini bir araya getirdik.

Uzmanlar araştırdı! Bu gıdaların biri 3, biri 30 yıla kadar dayanıyor

Neredeyse sonsuza kadar dayanabilecek ve asla bozulmayacak 10 gıda ürünü.

PİRİNÇ

Pirinci depolamak için en iyi sıcaklık 4,5 ° C veya daha düşüktür. Pirinci cam kavanozda saklamak oldukça güvenlidir. Bir çalışmanın gösterdiği gibi, bu koşullar altında pirinç 30 yıla kadar saklanabilir ve aromasını veya besin değerini kaybetmez. Çalışmada ayrıca kaynatılmış ve parlatılmış tahıllar olmak üzere 2 tür pirinç kullanıldığını da belirtmek gerekir.

SÜT TOZU

Tüm uygun sağlık standartlarına göre işlenen süt tozu, hava geçirmez bir kapta saklandığı sürece besin değerini kaybetmeden uzun süre saklanabilir.

SOYA SOSU

Soya sosu, şişe açılsa bile en az 3 yıl güvenle saklanabilir. Hava geçirmez bir kapta soya sosunun raf ömrü çok daha uzun olabilir, ancak bu soya sosunun türü, işlenme şekli, kalitesi ve saklama sıcaklığı gibi koşullara bağlıdır.

Örneğin, yüksek kaliteli soya sosu, genellikle birkaç aydan iki yıla kadar süren bir süreç olan doğal fermantasyon yoluyla yapılabilir. Sadece bu tür soya sosu üç yıldan fazla dayanabilir. Bu nedenle, fermantasyon sürecini hızlandırmak için kimyasallar ekleyen belirli markalara dikkat etmelisiniz.

KURU BARBUNYA

Brigham Young Üniversitesi'nden araştırmacılar, 30 yıllık depolamadan sonra, kuru barbunya fasulyesinin görsel görünümünü değiştirdiğini ancak tüm örneklerin acil durumlarda kullanım için kabul edilebilir kaldığını keşfettiler. Kuru barbunya fasulyesinin ve diğer fasulyelerin en az 30 yıl dayanabileceği sonucuna vardılar.

TUZ

Tuz aslında bir ürün değil, bir mineraldir, bu yüzden bozulmaması imkansızdır. Tabii ki, mineral suyu çabucak emebilir ve zamanla büyük bir kayaya dönüşebilir. Ama nihayetinde, tuz her zaman sadece tuz olarak kalır.
Ancak iyotlu tuzun sadece bir yıl kadar dayandığını unutmayın. Bu süre zarfında iyot genellikle buharlaşır ve tuz faydalı yönünü kaybeder ancak yine de sofra tuzu olarak kullanabilirsiniz.

SİRKE

Beyaz sirke, son kullanma tarihi olmayan başka bir üründür ancak yine de uygun koşullarda sakladığınızdan emin olmalısınız. Sirkeyi uzun süre saklamak istiyorsanız, onu orijinal hava geçirmez kabında, ısı kaynaklarından uzak, serin ve karanlık bir yerde saklamak en iyi yoldur.

ŞEKER

Tuz gibi şeker de, özellikle hava geçirmez bir kapta saklarsa uzun süre dayanabilir. Şeker nemlenip, sağlam bir kayaya dönüşse bile kalitesini kaybetmez. Bu arada, pudra şekeri ve esmer şeker de normal şeker kadar saklanabilir.

BAL

Bal, bakteri büyümesini son derece zorlaştıran kimyasal bileşimi sayesinde sonsuza kadar dayanabileceği için gerçekten eşsiz bir besindir. Dahası, içinde bal bulunan kapalı kavanozlar satın alırsanız, hava ve su ile temas etmeyeceği için bozulmayacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.

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