Uzmanlar araştırdı! Bu gıdaların biri 3, biri 30 yıla kadar dayanıyor

Neredeyse sonsuza kadar dayanabilecek ve asla bozulmayacak 10 gıda ürünü.

PİRİNÇ

Pirinci depolamak için en iyi sıcaklık 4,5 ° C veya daha düşüktür. Pirinci cam kavanozda saklamak oldukça güvenlidir. Bir çalışmanın gösterdiği gibi, bu koşullar altında pirinç 30 yıla kadar saklanabilir ve aromasını veya besin değerini kaybetmez. Çalışmada ayrıca kaynatılmış ve parlatılmış tahıllar olmak üzere 2 tür pirinç kullanıldığını da belirtmek gerekir.

SÜT TOZU

Tüm uygun sağlık standartlarına göre işlenen süt tozu, hava geçirmez bir kapta saklandığı sürece besin değerini kaybetmeden uzun süre saklanabilir.

SOYA SOSU

Soya sosu, şişe açılsa bile en az 3 yıl güvenle saklanabilir. Hava geçirmez bir kapta soya sosunun raf ömrü çok daha uzun olabilir, ancak bu soya sosunun türü, işlenme şekli, kalitesi ve saklama sıcaklığı gibi koşullara bağlıdır.

Örneğin, yüksek kaliteli soya sosu, genellikle birkaç aydan iki yıla kadar süren bir süreç olan doğal fermantasyon yoluyla yapılabilir. Sadece bu tür soya sosu üç yıldan fazla dayanabilir. Bu nedenle, fermantasyon sürecini hızlandırmak için kimyasallar ekleyen belirli markalara dikkat etmelisiniz.