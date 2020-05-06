Uzmanlar şiddetle öneriyor! İşte hurmanın hiç bilinmeyen faydaları...

Hurma, içerisindeki vitamin B6 ve magnezyum sayesinde kalbi güçlendirir ve kalp kaslarının daya iyi çalışmasını sağlar. Böylece kalp krizi riskinin önüne geçilmiş olur. Kan basıncını dengeler ve ritim bozukluklarını düzenler. Ayrıca hurma, güzel bir potasyum kaynağıdır. Bu sebeple kalbi korur. İçerisinde kolestrol bulunmayan bu meyve, düzenli kullanıldığı takdirde kalp-damar sağlığına olumlu katkılar sağlar.

Malumunuz, ramazanın gelmesi ile hurmaya olan talep yeniden artıyor. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde adı geçen hurma, birçok hadise de konu olmuş, her daim evde bulundurmanız gereken bir meyve. İçerisindeki yüksek lif oranı, şeker ve proteinin yanında birçok vitamin ve mineral ile hastalıklara karşı zırh olabilecek yapıda bir besin. Uzmanlar hurmayı aç tüketmenin beden için daha sağlıklı olduğunu ve günde 3-5 hurmanın yeterli olduğunu söylüyor. Kalp-damar hastalıklarından gece körlüğüne; vücudu zinde tutmaktan kemik erimesinin önüne geçmeye... Hurmanın faydaları gerçekten de saymakla bitmiyor.

KANSER DÜŞMANIDIR

Kanser, kötü hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan tümörün bir sonucudur. B6 vitamini ve magnezyum sinirleri güçlendirirken hurmanın içerisindeki güçlü antioksidanlardan olan selenyum ve E vitamini vücudu kanserden korur. Arap ülkelerinde kanser oranının düşük olmasının büyük sebeplerinden biri de budur.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİ

Kemik sağlığı deyince, aklına kalsiyum ve fosfor gelmeyen yoktur herhalde. Hurma; içerdiği fosfor, kalsiyum, çinko ve magnezyum gibi elementler sayesinde kemik sağlığını güçlendirmede önemli bir yere sahiptir. Yaşlılık döneminde kemik erimesi gibi problemler yaşamamak için düzenli hurma tüketebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIĞA DESTEK OLUR

Polisakkaritlerden olan beta glukan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bunun yanında bileşimindeki antioksidanlar da bağışıklık sisteminin desteklenmesinde büyük rol oynar. İçerisindeki yüksek magnezyum, vücutta oluşabilecek enfeksiyonların önüne geçer. Vücudun daha enerjik ve zinde olmasını sağlar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Diyet lifleri bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu için sindirimi yavaşlatarak midede uzun süre kalır, böylece tokluk süresi uzar. Ayrıca aç karnına yiyeceğiniz beş hurma sayesinde günlük besin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yoğurt ya da süt ile harika bir ara öğün seçeneği olabileceği gibi iftarda bol su ile tüketerek iştah kontrolünüzü de sağlayabilirsiniz.



