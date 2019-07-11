YEMEK

Uzmanlar uyardı: Marmara ve Karadeniz’deki dip balıkları çocuklara yedirmeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar Marmara ve Karadeniz’deki dip balıklarının fazla kirliliğe maruz kalması sebebiyle çocuklara yedirilmemesini tavsiye etti.

Uzmanlar uyardı: Marmara ve Karadeniz’deki dip balıkları çocuklara yedirmeyin

Orta Avrupa’dan gelen sanayi atıklarının Tuna Nehri ile Karadeniz’e akması sebebiyle hem Karadeniz hem de Marmara Denizi’ndeki kirlilik riskli hale geldi. Deniz sularındaki kirliliğin ağırlıklı olarak endüstriyel kaynaklı olması su canlılarının kimyasala maruz kalmasına sebep oluyor. Kimyasala maruz kalan canlılar tüketildiğinde ise vücuda zarar veren ağır metallere maruz kalınıyor.

iStock-950176454 (4)

"Ağır metaller vücudumuza yapışıyor"

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, “Vücudumuz aldığı ağır metali doğal yollarla geri atamıyor. Bu ağır metaller vücudumuzda birikiyor. Besin değeri olarak önemli bir yere sahip olan ve çocukların gelişimi için elzem yapıda olan su ürünlerinin böyle bir tehdit altında bulunması insanlar üzerinde hem fiziksel hem psikolojik olarak kötü etkilere neden olabiliyor. Dip balıkları, diğer balıklara oranla daha fazla kirliğe maruz kalan balıklardır. Karadeniz ve Marmara gibi risk altındaki sulardan çok fazla dip balığı tüketilmemesi ve özellikle çocuklara yedirilmemesi gerekmektedir. Kabuklu deniz ürünleri suyu filtre ettiği için riskli bölgelerden çıkartılan kabuklu su ürünleri de olabildiğince az tüketilmelidir” diyerek uyarıda bulundu.

uzmanlar-uyardi-marmara-ve-karadenizdeki-dip-baliklari-cocuklara-yedirmeyin_9245_dhaphoto1

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin nedenlerinden bir tanesi de aşırı avlanma sebebiyle balık popülasyonundaki azalma, avcılık yapan teknelerin atıkları ve sudaki besleyici maddelerin azalan balıklar tarafından tüketilmeyip birikmesidir. Ayrıca gemilerin dengede kalmasını sağlamak amacıyla balast suyu çekme esnasında pek çok ekolojik tür ve mikroorganizma farklı sulara taşınıyor. Bu durumun mevcut ortam için çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Taşpınar, “Gemilerin balast sularının denizleri ciddi tehdit altında bırakıyor. Bırakılan su, o alanda bulunan ekolojik yaşamlar için bir kumar niteliğinde. Balast suları ile birçok ekolojik tür ve mikroorganizma farklı sulara taşınıyor. Bu sularla tehlikeli türler sularımıza geliyor” dedi.

"Işık geçirgenliği 2 metreye düştü"

Marmara Denizi’nde çözünmüş oksijen eksikliği nedeniyle hidrojen sülfür gazı oluşumunun arttığını ve bunun sonucunda ışık geçirgenliğinin son 25 yılda 15 metreden 2 metreye düştüğü belirten Gökhan Taşpınar, şunları söyledi:

“Hidrojen Sülfür gazının olduğu yerde oksijen bulunmaz. Yoğunluğu oksijenden fazla olduğu için Hidrojen Sülfür alt tabakada olur. Bu gazın bulunduğu su derinliklerinde birkaç bakteri türü haricinde canlıların yaşaması mümkün değildir. Işık geçirgenliği suyun bulanıklığını yani sudaki biriken madde miktarını gösterir. Deniz canlıları için sulardaki aşırı madde birikmesi suyun kalitesini düşürür, Sudaki kirliliği duyusal olarak incelediğimizde iki şey gözümüze çarpar sudaki bulanıklık ve kötü koku.”

Gökhan Taşpınar, “Eğer denizlerimizdeki kirliliğin önüne geçmezsek sadece su canlılarını değil çevresindeki tüm doğal yaşamı olumsuz etkileyecektir” dedi.


PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Her gün 4 adet kayısı yediğinizde başınıza gelen 8 şeyHer gün 4 adet kayısı yediğinizde başınıza gelen 8 şey
Özellikle bu aylarda oluyor! Kurtulmak için...Özellikle bu aylarda oluyor! Kurtulmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme sağlıklı balıklar

En Çok Okunan Haberler

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Gökhan Özoğuz'dan Ali İsmail Korkmaz mesajı

Gökhan Özoğuz'dan Ali İsmail Korkmaz mesajı

Çöpe atmak yerine değerlendiriyoruz! Muz kabuğundan gelen 6 şifa

Çöpe atmak yerine değerlendiriyoruz! Muz kabuğundan gelen 6 şifa

Param olsa da ben alsam! Bir salkımı 63 bin liraya satıldı

Param olsa da ben alsam! Bir salkımı 63 bin liraya satıldı

Sağlıklı diye biliyoruz ama...

Sağlıklı diye biliyoruz ama...

Yumurta suyuna bir çimdik karbonat eklerseniz...

Yumurta suyuna bir çimdik karbonat eklerseniz...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her gün 4 adet kayısı yediğinizde başınıza gelen 8 şey

Her gün 4 adet kayısı yediğinizde başınıza gelen 8 şey

Evinizde meyve sinekleri var mı? Bu basit karışımla zaman kaybetmeden onlardan kurtulabilirsiniz

Özellikle bu aylarda oluyor! Kurtulmak için...

Japonya’da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı

Param olsa da ben alsam! Bir salkımı 63 bin liraya satıldı

Çöpe atmak yerine değerlendiriyoruz! Muz kabuğundan gelen 6 şifa

Çöpe atmak yerine değerlendiriyoruz! Muz kabuğundan gelen 6 şifa

Yumurta soymanın en pratik 4 yolu

Yumurta suyuna bir çimdik karbonat eklerseniz...

Sıcaktan bunalanlar Tayland usulü tava dondurmaya sarılıyor

Doğallığı ve görüntüsü dikkat çekiyor! Etkisi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.