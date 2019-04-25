Uzmanlar uyardı: Tedavi amaçlı kullandığınız bitkiler...

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kurslarında, doktor ve diş hekimlerine fitoterapi eğitimi verdiğini söyledi.

Bakanlık tarafından 280 saatlik eğitimi tamamlayanlara sertifika verildiğini anlatan Çankaya, "Hastaların, bu alanda sertifika alan ve uzman olan hekimler ile diş hekimlerine danışması uygundur. Bunların dışında bitkisel ürünleri uygulayan, kendilerini 'doktor' diye tanıtan ve ölümlere dahi sebep olabilen kişilerden bu tip tedavileri almamaları gerekir." ifadelerini kullandı.

"Pek çok bitkinin organ yetmezliğine sebep olacak etkileri var"

"Tedavide, bitkinin doğru teşhis edilmesi, bilimsel olarak tanımlanması ve hastalarca doğru kullanılması önemli." diyen Çankaya, şöyle devam etti:

"Örneğin tıbbi papatya genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bebeklerde gaz giderici olarak kullanılıyor. Ancak bugün piyasada satılan ve papatya adıyla hastalara sunulmaya çalışılan bitkilerin bir kısmı tıbbi papatya değil. Bunlar ilerleyen süreçte kullanıma bağlı olarak karaciğerde toksik hepatit gelişim (karaciğerde fonksiyon bozukluğu) riskine yol açıyor. Bu, organ yetmezliğine ve kaybına da yol açacaktır. Pek çok bitkinin organ yetmezliğine sebep olacak etkileri var. Dolayısıyla tedavide kullanılacak bitkinin doğru olması çok anlamlı. Bunun için doğru kaynaklara gidilmesi gerekiyor. Bitkilerin alınması gereken yerlerin, ilerleyen çalışmalar ve yasal düzenlemelerle eczaneler olacağını belirtmek isterim."