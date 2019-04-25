YEMEK

Uzmanlar uyardı: Tedavi amaçlı kullandığınız bitkiler...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Tedavi amaçlı yararlanılacak bitkilerin bilimsel olarak tanımlanması ve hastalarca doğru kullanılması gerektiğini, aksi takdirde önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini bildirildi.

Uzmanlar uyardı: Tedavi amaçlı kullandığınız bitkiler...

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kurslarında, doktor ve diş hekimlerine fitoterapi eğitimi verdiğini söyledi.

Bakanlık tarafından 280 saatlik eğitimi tamamlayanlara sertifika verildiğini anlatan Çankaya, "Hastaların, bu alanda sertifika alan ve uzman olan hekimler ile diş hekimlerine danışması uygundur. Bunların dışında bitkisel ürünleri uygulayan, kendilerini 'doktor' diye tanıtan ve ölümlere dahi sebep olabilen kişilerden bu tip tedavileri almamaları gerekir." ifadelerini kullandı.

"Pek çok bitkinin organ yetmezliğine sebep olacak etkileri var"

"Tedavide, bitkinin doğru teşhis edilmesi, bilimsel olarak tanımlanması ve hastalarca doğru kullanılması önemli." diyen Çankaya, şöyle devam etti:

papatya

"Örneğin tıbbi papatya genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bebeklerde gaz giderici olarak kullanılıyor. Ancak bugün piyasada satılan ve papatya adıyla hastalara sunulmaya çalışılan bitkilerin bir kısmı tıbbi papatya değil. Bunlar ilerleyen süreçte kullanıma bağlı olarak karaciğerde toksik hepatit gelişim (karaciğerde fonksiyon bozukluğu) riskine yol açıyor. Bu, organ yetmezliğine ve kaybına da yol açacaktır. Pek çok bitkinin organ yetmezliğine sebep olacak etkileri var. Dolayısıyla tedavide kullanılacak bitkinin doğru olması çok anlamlı. Bunun için doğru kaynaklara gidilmesi gerekiyor. Bitkilerin alınması gereken yerlerin, ilerleyen çalışmalar ve yasal düzenlemelerle eczaneler olacağını belirtmek isterim."

Çankaya, "Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, İstanbul'da 15-20 aktarda tıbbi papatya olarak satılan ürünler üzerinde çalışma yaptı. Bu çalışmada satılan papatyaların hiçbirinin tıbbi papatya olmadığını belirledi. Dolayısıyla bizim derslerde bir tıbbi papatyayı veya diğer bitkileri nasıl ayırt edeceğimiz üzerine verdiğimiz bilgiler bu anlamda çok önem kazanıyor. Doğru bitkileri tanıtarak, kullanım şekilleri hakkında bilgiler veriyoruz." diye konuştu.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kanserin gelişme olasılığını bile yok ediyor!Kanserin gelişme olasılığını bile yok ediyor!
Bu yöntem saatler içinde iyileştiriyor!Bu yöntem saatler içinde iyileştiriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alternatif tıp tedavi için kullanılan bitkiler

En Çok Okunan Haberler

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Ünü ülke sınırlarını aştı! Paraya para demiyor

Ünü ülke sınırlarını aştı! Paraya para demiyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece bir fincan için ve kısa sürede derin uykuya geçin!

Sadece bir fincan için ve kısa sürede derin uykuya geçin!

Balık pişirmeden önce bu haberi muhakkak okumalısınız!

Balık pişirmeden önce bu haberi muhakkak okumalısınız! Tavaya yapışmaması için...

Vücudun pH dengesini koruyarak pek çok hastalığı ortadan kaldırmaya yarayan 10 alkali gıda

Kanserin gelişme olasılığını bile yok ediyor!

Batıktan kurtulmak için bir de sarımsak yöntemini deneyin

Bu yöntem saatler içinde iyileştiriyor!

Sağlığımıza faydaları büyük! Sakızını çiğnediğinizde hafızayı güçlendiriyor

Bu sakızı çiğnedikçe öyle bir şey oluyor ki!

Osmanlı saray mutfağının şerbetleri bu evde gün yüzüne çıkıyor: Şerbet-i Fünun

Osmanlı saray mutfağının şerbetleri bu evde gün yüzüne çıkıyor: Şerbet-i Fünun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.