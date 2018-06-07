Türk bilim insanlarının beslenme ile ilgili yaptığı araştırmalar tıp literatürüne yeni bir soluk getiriyor. Yıllardır faydalı olarak tükettiğimiz birçok besin hakkında doğru bilgilerin ortaya çıkarıldığı bu araştırmalar beslenme düzeninizde ciddi değişimlere yol açacak. Yapılan araştırmaların olumlu diğer bir sonucu ise kireçlenme sorununda büyük oranda görülen azalmalar. İşte bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre tüketilmesi gereken besin türleri…
Yapılan araştırmalara göre paça çorbası tüketiminin miktarı büyük bir öneme sahip. Az tüketildiğinde hiçbir faydası olmayan paça çorbasının aşırı bir şekilde tüketilmesi ise karaciğere ve böbreklere zarar verdiği ortaya çıktı. Eski bir gelenek olarak eklem ağrılarında içilen paça çorbasının içeriğinde yer alan kolajen, eklem ağrılarına ve kırıklara iyi gelse bile fazla tüketilmesi halinde böbreklere ve karaciğerleri olumsuz yönde etkiliyor.
Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu diğer bir gerçek ise morina balığının oldukça faydalı bir deniz ürünü olması. Morina balığından elde edilen peptitlerin iyileştirici özelliğinden bahseden uzmanlara göre günlük hayatta sık sık morina balığı tüketilmeli. Kuzey bölgesinde görülen Morina balığının derisinden elde edilen aminoasit özelliğine sahip kolajen peptitler eklem ağrılarına iyi geliyor.
Uzmanların değindiği diğer önemli bir konu da kireçlenme oldu. Kireçlenmede ana sorunun eklemlerde olduğundan bahsedilirken, ağrıyı azaltmak için kolajen peptitler ile desteklenmesi gerektiği bildirildi.
Kireçlenmede ana sorun olan kıkırdıklar ve eklemler için tedavi edici özelliği bulunan morina balığı içinde yer alan kolajen peptitler doğrudan kıkırdaklara etki ediyor. Morina balığı tüketimi ile kireçlenmeye bağlı eklem ağrılarından kısa sürede kurtulmanız mümkün.
Doğal olan her şey sağlıklıdır inanışın gerçeği yansıtmadığını, bunun yanlış bir inanış olduğunu belirten uzmanlara göre doğal kolajenler de vücut için oldukça sakıncalı. Vücudun kendi yarattığı kolajenin faydalı olduğundan bahseden uzmanlar, dışarıdan alınan kolajenlerin çok büyük olmasından dolayı parçalanmasının ve sindirilmesinin zor olduğunu dile getirdi.
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