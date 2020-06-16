Uzmanlardan deprem bölgesinde inceleme

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Kenan Akbayram, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "Burada çok daha büyük depremler maalesef olacak. Burası uzun süredir bizim bildiğimiz bir sismik boşluk. Literatürde yer yer Karga Pazarı sismik boşluğu, yer yer Yedisu sismik boşluğu olarak bilinen burada, 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz." dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önceki gün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan, ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan fazla artçı deprem ile dün saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi uzmanlarından oluşan bir heyet, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde, yolda oluşan çatlak ve heyelanları inceledi.

Merkez Müdürü Kenan Akbayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her depremden sonra sahada gözlem yaptıklarını, yaptıkları gözlemlerin depremlerle ilgili bilgilerinin artmasını sağladığını söyledi.