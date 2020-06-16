YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Uzmanlardan deprem bölgesinde inceleme

Uzmanlardan deprem bölgesinde inceleme

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi uzmanlarından oluşan heyet, kentte 5,7 ve 5,6 büyüklüğündeki 2 sarsıntının ve 90'ın üstünde artçı depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu - Merkez Müdürü Kenan Akbayram: - "Burada çok daha büyük depremler maalesef olacak. Burası uzun süredir bizim bildiğimiz bir sismik boşluk. Literatürde yer yer Karga Pazarı sismik boşluğu, yer yer Yedisu sismik boşluğu olarak bilinen burada, 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Kenan Akbayram, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "Burada çok daha büyük depremler maalesef olacak. Burası uzun süredir bizim bildiğimiz bir sismik boşluk. Literatürde yer yer Karga Pazarı sismik boşluğu, yer yer Yedisu sismik boşluğu olarak bilinen burada, 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz." dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önceki gün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan, ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan fazla artçı deprem ile dün saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi uzmanlarından oluşan bir heyet, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde, yolda oluşan çatlak ve heyelanları inceledi.

Merkez Müdürü Kenan Akbayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her depremden sonra sahada gözlem yaptıklarını, yaptıkları gözlemlerin depremlerle ilgili bilgilerinin artmasını sağladığını söyledi.

Depremin etkilediğini alan, yüzey kırığının olup olmadığı, kaya gruplarının hareketliliği gibi çeşitli konularda araştırmalar yaptıklarını anlatan Akbayram, "Faylarla tetiklenmiş, bir takım yüzey yakmaları gördük. Çok ciddi kaya düşmesi var. Maalesef yıkımlar olmuş. Yer altından bazı su enjeksiyonları yukarı çıkmış. Buna önce sıvılaşma dedik, ama sıvılaşma olmadığını anladık. Çünkü o bölgede jeotermal var. Jeotermal sular fışkırarak yukarı gelmişler. Tuz çökertmişler. Toprak kaymaları var." diye konuştu.

Yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olabileceğine dikkati çeken Akbayram, Bingöl'ün deprem konusunda özel bir konumunun olduğunu, 3 önemli fayın, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Varto fayının kesiştiği bölgede bulunduğunu vurguladı.

Akbayram, şunları söyledi:

"Burada çok daha büyük depremler maalesef olacak. Burası uzun süredir bizim bildiğimiz bir sismik boşluk. Literatürde yer yer Karga Pazarı sismik boşluğu, yer yer Yedisu sismik boşluğu olarak bilinen burada, 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Belki daha büyük, 7,2 olabileceğini söyleyen araştırmacılar var. Haklı da olabilirler. Bu depremler, maalesef o depremlerin olma olasılığını düşürmüyor. Merkez olarak yaptığımız çalışmada, yüzey kırıkları, yüzeyde çatlaklar, bir takım heyelanlar, kaya düşmeleri ve yeryüzüne yer altından su enjeksiyonlarının olduğunu fark ettik."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bingöl Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
21:36

Bingöl Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Erdem Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Depremden etkilenen Elmalı köyüne sıcak yemek ulaştırıldı

Depremden etkilenen Elmalı köyüne sıcak yemek ulaştırıldı

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.