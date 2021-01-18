Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması

"Aşı bileşenlerinin anne sütüne geçme olasılığının düşük olduğu, geçse bile sindirim sisteminde aşı proteinlerinin parçalanarak bebeği etkilemeyeceği düşünülüyor. Hatta anneye aşı uygulanması ile bebeğe anne sütünden az miktarda antikor geçişi ile bebeğin Kovid-19'a karşı korunmasında katkı sağlayabilir. Salgınları sonlandırmanın en etkin yolu aşı uygulamaları.

Yeni aşıların çok az sayıda bileşenden oluştuğunu ve hiçbirinin canlı aşı olmayıp bulaşıcı olmadığını belirten Karabayır, şunları kaydetti:

Halen kullanımda olan aşılar m-RNA aşıları Pfizer/BioNTech ve Moderna, viral vektör tabanlı Oxford/ Astra-Zeneca aşısı ile inaktif Çin aşılarıdır. Emziren annelerin çoğu, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olup, aşılama için öncelikli kategoride yer alır. Ancak diğer ilaçlara benzer şekilde, gebe veya emziren kadınlar, Kovid-19 aşılarının etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili çalışmalara dahil edilmiyor."

Karabayır, bununla birlikte Kovid-19 aşılarının emziren anneler ve bebekleri için güvenli olacağının düşünüldüğünü bildirerek, aşıların risk ve faydalarının Kovid-19 riskiyle karşılaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

- "Çiçek ve sarı humma aşısı hariç, tüm aşılar emzirme döneminde uygulanabilir"

Emzirme döneminde hangi aşıların yapılması gerektiğine ilişkin de bilgi veren Karabayır, çiçek ve sarı humma aşısı hariç, tüm aşıların emzirme döneminde uygulanabileceğini aktardı.

Karabayır, Emzirme Tıbbı Akademisi'nin, Kovid-19'a karşı aşılanmış annelerde emzirmenin kesilmesini önermediğini belirterek, "Ancak aşıların güvenilirliğinin kesin olarak belirlenmesi için çok sayıda uygulama yapılması ve takip edilmeleri gerekiyor. Sağlık çalışanları, emziren anneleri Kovid-19'a yakalanma ve ciddi hastalık geliştirme riskleri ile aşıların riskleri ve faydaları konusunda bilgilendirmelidir. Emziren annelerin aşılanmasının güvenilirliğine ilişkin teorik endişeler, aşının potansiyel faydalarından daha ağır basmamalıdır." ifadelerini kullandı.

