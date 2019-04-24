Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Demirhindi şerbetinin yüzyıllardan bu yana pek çok rahatsızlığı iyileştirme sürecinde destek olarak kullanıldığını söyleyen Medical Park Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, şerbet hakkında bilgi vererek, faydalarını anlattı.

İçinde C vitamini, demir ve kalsiyum var

Şerbetin lif bakımından zengin olduğunu aktaran Çobaner, “40 çeşit baharattan yapılan şerbetin ‘40 derde deva’ olduğu söyleniyor. Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbeti, dışı baklagil içi ise hurmayı andıran demirhindi meyvesi ile yapılıyor. C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor. Sos, marmelat ve çorbalarda da kullanılabilen demirhindi meyvesi, kurutulmuş şekilde de yenilebiliyor” dedi.

Kalp hastalığı riskini azaltıyor

Çobaner, “Tarçın, zencefil, zerdeçal, kakule, anason, rezene, muskat cevizi, karanfil gibi 40 şifalı baharat ile zenginleştirilerek lezzetlendirilen demirhindi şerbetinin özellikle depresyon, cinsel isteksizlik, stres ve asabiyete yol açan demir eksikliğine karşı birebir olduğu belirtiliyor. Soğutularak boğaz ve ağız gargarası olarak kullanılabilen demirhindi şerbeti kan şekerini dengeliyor, mide asitini azaltıyor, yağ yakıyor, enerji veriyor, kabızlığa iyi geliyor, kolesterol, bronşit ve kalp hastalığı risklerini azalttığı da düşünülüyor” diye konuştu.