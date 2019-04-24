YEMEK

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, Ramazan ayında ve sıcak havalarda asabiyete ve halsizliğe karşı asitli içecekler yerine 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin içilmesini önerdi.

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Demirhindi şerbetinin yüzyıllardan bu yana pek çok rahatsızlığı iyileştirme sürecinde destek olarak kullanıldığını söyleyen Medical Park Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, şerbet hakkında bilgi vererek, faydalarını anlattı.

İçinde C vitamini, demir ve kalsiyum var

demirhindi

Şerbetin lif bakımından zengin olduğunu aktaran Çobaner, “40 çeşit baharattan yapılan şerbetin ‘40 derde deva’ olduğu söyleniyor. Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbeti, dışı baklagil içi ise hurmayı andıran demirhindi meyvesi ile yapılıyor. C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor. Sos, marmelat ve çorbalarda da kullanılabilen demirhindi meyvesi, kurutulmuş şekilde de yenilebiliyor” dedi.

Kalp hastalığı riskini azaltıyor

Çobaner, “Tarçın, zencefil, zerdeçal, kakule, anason, rezene, muskat cevizi, karanfil gibi 40 şifalı baharat ile zenginleştirilerek lezzetlendirilen demirhindi şerbetinin özellikle depresyon, cinsel isteksizlik, stres ve asabiyete yol açan demir eksikliğine karşı birebir olduğu belirtiliyor. Soğutularak boğaz ve ağız gargarası olarak kullanılabilen demirhindi şerbeti kan şekerini dengeliyor, mide asitini azaltıyor, yağ yakıyor, enerji veriyor, kabızlığa iyi geliyor, kolesterol, bronşit ve kalp hastalığı risklerini azalttığı da düşünülüyor” diye konuştu.

Demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır?

şerbet

Şerbette şeker oranına dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Çobaner, tarifine yönelik şöyle konuştu:

Demirhindi şerbetini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şerbeti şifa niyetine tüketmek istiyorsanız, şeker miktarına çok dikkat etmelisiniz, hatta şeker yerine bal ve pekmez kullanabilirsiniz. Aktarlarda satılan 170 gram demirhindi meyvesinin kabuklarını soyup 2 litre suyun içerisinde bir gece bekletin. Yumuşayıp rengi değişen demirhindilerin üzerine, 1 çubuk tarçın, 1 adet zencefil, 1 adet zerdeçal, 3 adet (kabuksuz) kakule gibi baharatları ekleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı bal veya pekmez ekleyin. Beyaz şeker yerine 2 kaşık esmer şeker de kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir saat kaynatın. Malzemeleri süzdükten sonra dolapta soğutarak günde 1 bardak tüketebilirsiniz."

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlarPilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar
Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyorTürk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor
Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazanda beslenme ramazandaa halsizliğe ne iyi gelir? demirhindi şerbeti

En Çok Okunan Haberler

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Sakın suyunu lavaboya dökmeyin!

Sakın suyunu lavaboya dökmeyin!

Kullanmayan bin pişman! 30 yaşından sonra tüm kadınların buna ihtiyacı var...

Kullanmayan bin pişman! 30 yaşından sonra tüm kadınların buna ihtiyacı var...

İlginizi Çekebilir

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı saray mutfağının şerbetleri bu evde gün yüzüne çıkıyor: Şerbet-i Fünun

Osmanlı saray mutfağının şerbetleri bu evde gün yüzüne çıkıyor: Şerbet-i Fünun

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor

Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor

"Maya alerjileri alerjik şok tablosuna yol açabilir"

Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...

Hatay'ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

1900'lü yıllardan beri satılıyor! 1,5 liraya kapış kapış...

En güzelini siz yapın: Tadına doyum olmayan 6 leziz pizza tarifi

Bu pizza bildiğimizden çok farklı! İtalyanları bile kıskandırıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.