Uzmanlardan soğan uyarısı! Bu hastalıklara yakalanmamak için...

Soğan, eski zamanlardan bu yana alternatif tıpta kullanılan bir gıdadır. Baş ağrısından kalp rahatsızlığına, ağız yaralarından vücut ağrılarına kadar pek çok konuda soğanın olumlu etkiler bıraktığı bilinir. İşte, soğanın olağanüstü faydaları sizlerle!
Soğan, önemli besin maddeleri bakımından yoğundur. Düşük kalorisi bulunan bu sebze, vitamin ve mineral ile doludur. Bir soğan ortalama olarak 45 kaloriye sahiptir. Bu nedenle kollajen üretimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki demir emilimini düzenler ve C vitamini takviyesi yapar. Yapısında bulunan C vitamini, güçlü bir antioksidan görevi görür. Soğan ayrıca metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Bu nedenle kilo vermenizi de yardımcı olur.
İltihapla savaşan ve kolesterolü dengeleyen soğan, kalp sağlığını destekler. Güçlü anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle yüksek tansiyonu düşürmeye ve kan pıhtılarını önleme yardım eder.
Antioksidanlar, hücresel hasarı önleyen en önemli bileşen grubudur. Vücutta yeterince antioksidan bulunması kansere, diyabete ve kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalinizi düşürür. Soğan, antioksidan bakımından oldukça zengin olan bir sebzedir. Mükemmel antioksidan kaynağı olduğundan ciddi hastalıklara yakalanmanızın önüne geçer.
Süt ürünleri kemik sağlığını artıran en önemli besin grubu olsa da soğan gibi bazı sebzeler de kemik gelişimini destekler. Güçlü ve yoğun kemiklere sahip olmanızı sağlayan bu sebze, kemik erimesine karşı da koruma sağlar.
İlginç bir şekilde soğan, bakterilerle savaşma gücüne sahiptir. Midedeki zararlı bakterilerin yok olmasına yardım eder ve böylece sindirim sistemi sağlığını korur. Hatta soğanın, antibiyotiğe karşı dirençli olan bakterilere karşı da koruma sağladığı kanıtlanmıştır.
Soğan, optimum bağırsak sağlığı için gerekli olan zengin bir lif ve probiyotik kaynağıdır. Probiyotikler, yararlı bağırsak bakterileri tarafından parçalanan lif türleridir. Bağırsak bakterileri probiyotiklerle beslenir ve önemli yağ asitleri oluşturur. Araştırmalar, bu yağ asitlerinin bağırsak sağlığını güçlendirdiğini, bağışıklığı ve sindirimi artırdığını kanıtlamıştır. Ek olarak düzenli soğan tüketimi, bağırsaklarda faydalı bakterilerin artmasına yardımcı olur.
Soğan diyabet hastaları için de faydalar sunar. Yapısındaki önemli bileşenler nedeniyle, pankreas, ince bağırsak, yağ dokusu, iskelet kası ve karaciğerdeki hücrelerle etkileşime girer. Düzenli olarak soğan tüketmek, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.
Kükürt bileşikleri ve antioksidanlarla dolu olduğu için kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Tümör gelişimini azalttığı bilinen soğan, özellikle akciğer ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar.
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