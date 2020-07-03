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Uzmanlardan soğan uyarısı! Bu hastalıklara yakalanmamak için...

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Tüm sebzeler sağlık için önemli olsa da bazıları benzersiz faydalar sunar. Soğan, pırasa, sarımsak, frenk soğanı ve arpacık soğanı gibi sebzeler çeşitli vitamin ve mineralleri barındıran güçlü içeriklere sahiptir. Düzenli soğan tüketiminin sağlık üzerindeki faydalarını merak ediyorsanız yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz.

Uzmanlardan soğan uyarısı! Bu hastalıklara yakalanmamak için...

Soğan, eski zamanlardan bu yana alternatif tıpta kullanılan bir gıdadır. Baş ağrısından kalp rahatsızlığına, ağız yaralarından vücut ağrılarına kadar pek çok konuda soğanın olumlu etkiler bıraktığı bilinir. İşte, soğanın olağanüstü faydaları sizlerle!

ÖNEMLİ BESİN MADDELERİ BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Soğan, önemli besin maddeleri bakımından yoğundur. Düşük kalorisi bulunan bu sebze, vitamin ve mineral ile doludur. Bir soğan ortalama olarak 45 kaloriye sahiptir. Bu nedenle kollajen üretimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki demir emilimini düzenler ve C vitamini takviyesi yapar. Yapısında bulunan C vitamini, güçlü bir antioksidan görevi görür. Soğan ayrıca metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Bu nedenle kilo vermenizi de yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

İltihapla savaşan ve kolesterolü dengeleyen soğan, kalp sağlığını destekler. Güçlü anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle yüksek tansiyonu düşürmeye ve kan pıhtılarını önleme yardım eder.

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Antioksidanlar, hücresel hasarı önleyen en önemli bileşen grubudur. Vücutta yeterince antioksidan bulunması kansere, diyabete ve kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalinizi düşürür. Soğan, antioksidan bakımından oldukça zengin olan bir sebzedir. Mükemmel antioksidan kaynağı olduğundan ciddi hastalıklara yakalanmanızın önüne geçer.

KEMİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRIR

Süt ürünleri kemik sağlığını artıran en önemli besin grubu olsa da soğan gibi bazı sebzeler de kemik gelişimini destekler. Güçlü ve yoğun kemiklere sahip olmanızı sağlayan bu sebze, kemik erimesine karşı da koruma sağlar.

ANTİBAKTERİYELDİR

İlginç bir şekilde soğan, bakterilerle savaşma gücüne sahiptir. Midedeki zararlı bakterilerin yok olmasına yardım eder ve böylece sindirim sistemi sağlığını korur. Hatta soğanın, antibiyotiğe karşı dirençli olan bakterilere karşı da koruma sağladığı kanıtlanmıştır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Soğan, optimum bağırsak sağlığı için gerekli olan zengin bir lif ve probiyotik kaynağıdır. Probiyotikler, yararlı bağırsak bakterileri tarafından parçalanan lif türleridir. Bağırsak bakterileri probiyotiklerle beslenir ve önemli yağ asitleri oluşturur. Araştırmalar, bu yağ asitlerinin bağırsak sağlığını güçlendirdiğini, bağışıklığı ve sindirimi artırdığını kanıtlamıştır. Ek olarak düzenli soğan tüketimi, bağırsaklarda faydalı bakterilerin artmasına yardımcı olur.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Soğan diyabet hastaları için de faydalar sunar. Yapısındaki önemli bileşenler nedeniyle, pankreas, ince bağırsak, yağ dokusu, iskelet kası ve karaciğerdeki hücrelerle etkileşime girer. Düzenli olarak soğan tüketmek, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

KANSERLE SAVAŞIR

Kükürt bileşikleri ve antioksidanlarla dolu olduğu için kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Tümör gelişimini azalttığı bilinen soğan, özellikle akciğer ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar.

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