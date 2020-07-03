Uzmanlardan soğan uyarısı! Bu hastalıklara yakalanmamak için...

Antioksidanlar, hücresel hasarı önleyen en önemli bileşen grubudur. Vücutta yeterince antioksidan bulunması kansere, diyabete ve kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalinizi düşürür. Soğan, antioksidan bakımından oldukça zengin olan bir sebzedir. Mükemmel antioksidan kaynağı olduğundan ciddi hastalıklara yakalanmanızın önüne geçer.

Soğan, önemli besin maddeleri bakımından yoğundur. Düşük kalorisi bulunan bu sebze, vitamin ve mineral ile doludur. Bir soğan ortalama olarak 45 kaloriye sahiptir. Bu nedenle kollajen üretimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki demir emilimini düzenler ve C vitamini takviyesi yapar. Yapısında bulunan C vitamini, güçlü bir antioksidan görevi görür. Soğan ayrıca metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Bu nedenle kilo vermenizi de yardımcı olur.

Soğan, eski zamanlardan bu yana alternatif tıpta kullanılan bir gıdadır. Baş ağrısından kalp rahatsızlığına, ağız yaralarından vücut ağrılarına kadar pek çok konuda soğanın olumlu etkiler bıraktığı bilinir. İşte, soğanın olağanüstü faydaları sizlerle!

KEMİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRIR

Süt ürünleri kemik sağlığını artıran en önemli besin grubu olsa da soğan gibi bazı sebzeler de kemik gelişimini destekler. Güçlü ve yoğun kemiklere sahip olmanızı sağlayan bu sebze, kemik erimesine karşı da koruma sağlar.

ANTİBAKTERİYELDİR

İlginç bir şekilde soğan, bakterilerle savaşma gücüne sahiptir. Midedeki zararlı bakterilerin yok olmasına yardım eder ve böylece sindirim sistemi sağlığını korur. Hatta soğanın, antibiyotiğe karşı dirençli olan bakterilere karşı da koruma sağladığı kanıtlanmıştır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Soğan, optimum bağırsak sağlığı için gerekli olan zengin bir lif ve probiyotik kaynağıdır. Probiyotikler, yararlı bağırsak bakterileri tarafından parçalanan lif türleridir. Bağırsak bakterileri probiyotiklerle beslenir ve önemli yağ asitleri oluşturur. Araştırmalar, bu yağ asitlerinin bağırsak sağlığını güçlendirdiğini, bağışıklığı ve sindirimi artırdığını kanıtlamıştır. Ek olarak düzenli soğan tüketimi, bağırsaklarda faydalı bakterilerin artmasına yardımcı olur.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Soğan diyabet hastaları için de faydalar sunar. Yapısındaki önemli bileşenler nedeniyle, pankreas, ince bağırsak, yağ dokusu, iskelet kası ve karaciğerdeki hücrelerle etkileşime girer. Düzenli olarak soğan tüketmek, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

KANSERLE SAVAŞIR

Kükürt bileşikleri ve antioksidanlarla dolu olduğu için kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Tümör gelişimini azalttığı bilinen soğan, özellikle akciğer ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar.

