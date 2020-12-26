YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Uzmanlardan sürücülere uyarı

Uzmanlardan sürücülere uyarı

AYDIN HABERLERİ  | 26.12.2020 11:42 | Son Güncelleme

Aydın’da geç gelen hava sıcaklarının ardından, lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Aydın’da geç gelen hava sıcaklarının ardından, lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Aydın’da zorunlu olmamasına rağmen il dışı yolculuk yapanların ve özellikle yaylarda tarım işleri ile uğraşanların yasal zorunluluktan değil güvenli sürüş için kış lastiği kullandığını belirtti.
Türkiye’de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulamasından muaf olan illerden biri olan Aydın’da havaların soğuması ile birlikte sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Aydın’da ova kesimleri ve şehir merkezlerinde hava sıcaklığı nadiren sıfırın atına düşse de yüksek kesimlerde sürekli don ve kar olayı yaşandığını belirten Aydın’ın tek kadın lastikçisi Deniz Işık, sağlıklı ve güvenli bir sürüş için kış lastiğinin çok önemli olduğunu söyledi. İl dışına çıkan ve zorunlu olan sürücülerin 01 Aralık itibariyle kışlık lastiklerini taktığını diğer sürücülerin ise yasal zorunluluğu olmadığı için havaların soğuması ile lastiklerini değiştirmeye başladığını belirten Deniz Işık, “Kış lastikleri soğuğa karşı özelliğini koruyabildiği için kaymayı önleyen özelliğe sahiptir. Birçok kişi yasal zorunluluğa dikkate alarak lastikleri değiştirirken kış lastiğinin önemini bilenler sağlıklı sürüş ve güvenlik için kullanıyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:16
Öğle
13:14
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.