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Uzmanlardan tiryakilere öneriler

AYDIN HABERLERİ  | 13.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

Ege Liva Hastanesi başhekimi Dr.

Uzmanlardan tiryakilere öneriler

Ege Liva Hastanesi başhekimi Dr. Erdal Gezer, Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman ‘çok geç’ olmadığını belirterek sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyen herkesin tütünden uzak durmasını tavsiye etti. Özellikle çocukların sigaradan uzak tutulmasını tavsiye eden Başhekim Gezer, “Yapılan araştırmalara göre; Sigara içenlerin dörtte biri ilk sigarasını on yaşına gelmeden deniyor” dedi.
Dünyada özellikle ergenlik yaş grubu olmak üzere tüm yaş gruplarında, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenlerden dolayı tütün kullanımına başlandığını belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de sigaraya başlama yaşı 13-17 arasında değişiyor. Ergenlik döneminde ergenin yaşamını etkileyen fiziksel, toplumsal ve psiko-sosyal pek çok etmen gençler üzerinde etkili oluyor. En sık bu dönemde sigara denemelerine rastlanıyor. Bu dönemde karşılaştığı sorunlarla baş edemeyen ergenler, bazen sigara içmeyi bir baş etme yöntemi olarak kullanıyorlar. Akran etkisi ve bu dönemde dürtü kontrolünde problem olması da sigara kullanım nedenleri arasında yer alıyor. Sigara içen gençlerin yaklaşık dörtte biri ilk sigarasını on yaşına gelmeden deniyor” diyerek ergenlik döneminde gençlerin zararlı alışkanlık edinmemesi için daha sıkı takip edilmesi gerektiğini söyledi.
“Kanserin başlıca nedenleri arasında yer alıyor”
Yapılan araştırmalara göre kanser sebeplerinin başında da sigara kullanımı geldiğini kaydeden Gezer, “Yapılan araştırmalara göre; Akciğer kanserlerinin yüzde 87’si, tüm kanserlerin yüzde 30’u tütün kullanımına bağlı gelişiyor. Sigara, içerdiği zararlı maddeler nedeniyle hücre düzeyindeki etkileri sonucu saçımızın telinden ayağımızın tırnağına kadar tüm organlarımıza zarar vermekte ve hastalıklara neden olmaktadır. Solunum yoluyla alınan bu zararlı maddeler öncelikle birçok akciğer hastalığına neden olmaktadır. Sigara dumanı hem sıcaklığı nedeniyle solunum yolları üzerinde olumsuz etkiler yapmakta hem de içerdiği çeşitli kimyasal maddeler ile akciğerlerde rahatsızlıklara yol açmaktadır. Ayrıca sigara içen kadınlarda, içmeyen kadınlara göre kısırlık ve erken doğum problem ve riskleri daha fazladır. Gebeliğin düşükle sonlanması, ölü doğum, doğumsal anomaliler ve düşük doğum ağırlığı da daha fazla görülür” diyerek sigarayı bırakmanın sağlığa faydasının daha ilk 20 dakikada başladığını, bırakmak isteyenlere ‘Alo 171’ hattından ya da polikliniğin bağlı olduğu merkezden her zaman yardım edildiğini söyledi.

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