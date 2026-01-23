Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi: "Yüzde 90 olumlu ilerlemektedir"

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." açıklamasını yapmıştı.

"DONÖR TESTİM OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR"

Ufuk Özkan için karaciğer donörü olabilmek adına test yaptıran kardeşi Umut Özkan’ın sonuçları olumsuz çıkmıştı. Umut Özkan, o dönemde şu açıklamayı yapmıştı:

"Üzülerek paylaşmak isterim ki donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak."

"VAKTİMİZİN DARALDIĞINI ÜZÜLEREK BELİRTMEK İSTERİM” DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada abisine influenza teşhisi konulduğunu söyleyen Umut Özkan, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurgulamış ve "Vaktimizin daraldığını üzülerek belirtmek isterim" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, kamuoyunda büyük endişe yaratmıştı.

UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan SON yaptığı açıklamada donör arayışında artık sona yaklaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç, yaklaşık yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir."