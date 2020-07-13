YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Üzüm bağlarının ana zararlısı ’Salkım Güvesi’

Üzüm bağlarının ana zararlısı ’Salkım Güvesi’

BİLECİK HABERLERİ  | 13.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, geçimini bağcılıkla uğraşan çiftçinin en büyük düşmanı salkım güvesi (Lobesia Botrana) olduğunu söyleyerek, "Larvalar üzüm tanelerinin içinde beslendiği için en büyük zararı 2 ve 3’üncü nesil larvalar verir" dedi.İl Müdürü Yoldaş, salkım güvesinin kışı asma kabukları altında ya da diğer korunmuş yerlerde pupa olarak geçirdiğini söyledi.

Üzüm bağlarının ana zararlısı ’Salkım Güvesi’

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, geçimini bağcılıkla uğraşan çiftçinin en büyük düşmanı salkım güvesi (Lobesia Botrana) olduğunu söyleyerek, "Larvalar üzüm tanelerinin içinde beslendiği için en büyük zararı 2 ve 3’üncü nesil larvalar verir" dedi.
İl Müdürü Yoldaş, salkım güvesinin kışı asma kabukları altında ya da diğer korunmuş yerlerde pupa olarak geçirdiğini söyledi. İlkbaharda uygun orantılı nem ve sıcaklıkla kelebekler görüldüğünü anlatan Yoldaş, "Erginler geceleri sıcaklığın 10 C derece üzerinde olduğu dönemlerde aktif olurlar. Dişiler yumurtalarını çiçek ve çiçek saplarına bırakır. Yumurtalardan çıkan larvalar bitkide zarar yapar. İklimsel koşullara göre değişmekle birlikte yılda 3-4 döl verir. Döl larvaları tomurcuklar da ve çiçeklerde, döl larvaları koruklar da, döl larvaları olgun üzüm tanelerinde beslenir. Larvalar üzüm tanelerinin içinde beslendiği için en büyük zararı 2 ve 3’üncü nesil larvalar verir. Dane içinde beslenerek danenin ve salkımın ekonomik değerini azaltırken hem de danelerde açtığı yaralardan botrytis cinerea (kurşuni küf) gibi diğer önemli hastalıkların bitkiye bulaşmasına da sebep olabilirler. İlk jenerasyonun neden olduğu ekonomik zarar genel olarak orta düzeydedir, çünkü bağ çeşitlerinin çoğu çiçek kaybını belirli bir dereceye kadar telafi edebilir. Çok daha önemli olan, meyve zararıdır." diye belirtti.
Yoldaş, salkım güvesinin şaraplık olarak üretilen üzümün kalitesini düşürdüğünü, sofralık üzümlerin pazarlanamaz hale gelmesine neden olduğunu belirterek, "Slkım güvesi için, ocak ayından itibaren etkili sıcaklıklar toplamının 120 gün dereceye ulaşmasının yanında, akşam üzeri sıcaklıklarının da 15 C veya üzerinde olması halinde kurulan tuzaklar da takip edilerek ilaçlamalara başlanabilir. Tuzak kurma imkanı yoksa ilaç-lamalar fenolojiye göre yapılabilir. Bunun için 1’inci nesile karşı çiçek tomurcuğu döneminde, 2’inci nesile karşı saçma tanesi iriliğinde veya tanelerin nohuttan büyük olduğu devrede, 3’üncü nesil için meyve tatlanma başlangıcında veya olgun meyve döneminde uygulanabilir. Bu kapsam doğrultusunda Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik personeli tarafından tuzaklar asılarak takibi yapılmaktadır" dedi.

Üzüm bağlarının ana zararlısı ’Salkım Güvesi’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Bilecik Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:35
Öğle
13:11
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.