Üzümde ürün çeşitliliği rekabetçiliği arttıracak

İlçe ilçe üreticilere eğitim veriliyor Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ana ihraç pazarı Avrupa Birliği’nin taleplerini üzüm üreticilerine aktarma amaçlı eğitim programlarını üretici bölgelerinde sürdürüyor. Kuru üzüm ihraç fiyatının 2017 yılında 1.560 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2018 yılında 1.760 dolara, 2019 yılında ise 2.150 dolara yükseldiğini, ihracatta ve üretimde istikrarın korunması için sürdürülebilir üretimin çok önemli olduğunu vurguladı.

“Ürün desenimizi çeşitlendirmemiz rekabetçilik sağlar”

Türk üzüm üreticisinin 3 yıldır emeğinin karşılığını aldığını dile getiren Celep, “Bağcılıkta dünya genelinde rekabetçiyiz. Bu rekabetçiliğimizi koruyabilmek için üreticilerimizin bağlarına bakması, ölçek ekonomisini uygulaması gerekiyor. Üreticilerimizin yerine getirmesi gereken bir diğer husus ise ürün desenlerini çeşitlendirmek olmalı. Örneğin, diğer üretici ülkelerin çeşitlerinin muadili, Taze ve Naturel Tomson yani bandırmasız üzüm çeşidi gibi. Ürün desenimizi arttırmamız, çeşitlendirmemiz pazarlama gücümüzü arttırır. Bize düşen ise üzümü ederinde ihraç etmek. Bunun için üreticilerimizle iletişimimiz artarak sürecek” diye konuştu.

Sürdürülebilir üretimin her anlamda sağlanabilmesi ve rekabetin devam ettirilebilmesi için çiftçilerimizle beraber çalışmamız gerektiğini belirten Celep, Organik Tarım, Global Gap, Fair For Life ( adil ticaretin sağlanması) ve FLA ( çalışan haklarının korunması) gibi dünyada kabul gören projelerle ürünümüze katma değer yaratmamız gerektiğini sözlerine ekledi.