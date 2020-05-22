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Uzun bir aradan sonra toplandılar

BİLECİK HABERLERİ  | 22.05.2020 13:12 | Son Güncelleme

Bayırköy Belediye Meclisi iki aylık bir aradan sonra toplandı.Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında iki aydır yapılamayan Belediye Meclis Toplantısı alınan tedbirler ve sosyal mesafe kaydıyla yeniden toplandı.

Uzun bir aradan sonra toplandılar

Bayırköy Belediye Meclisi iki aylık bir aradan sonra toplandı.
Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında iki aydır yapılamayan Belediye Meclis Toplantısı alınan tedbirler ve sosyal mesafe kaydıyla yeniden toplandı. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında toplanan mecliste 4 gündem maddesi ele alındı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde iki aydan beri yapamadığımız meclis toplantımızı bugün bölgemizi ilgilendiren önemli bir konu için olağanüstü topladık. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Uzun bir aradan sonra toplandılar

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