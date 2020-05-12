Uzun süre bayatlamayan ekmeğe talep arttı

Trabzon'da koronavirüs salgınının ardından evlerinden çıkmayanların tercihi olan ekmek, ramazan ayında da pideye alternatif oldu. Yöreye has ekmek oda sıcaklığında yaklaşık 10 gün, buzdolabında ise yaklaşık 1 ay tazeliğini koruyabiliyor.

'BU LEZZETİN EŞİ BENZERİ YOK'

İlçede fırın işletmeciliği yapan Orhan Sağlam, Trabzon ve Vakfıkebir ekmeğinin uzun süre tazeliğini korumasıyla salgın sürecinde yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Bu ekmeğe lezzet veren ekşi mayasıdır. Ekmeğimiz uzun süre bayatlamadığı gibi, uzun süre lezzetini de kaybetmeyen bir özelliğe sahip. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir lezzet. Uzun süre bayatlamadığı için sokağa çıkma yasaklarında gerekse çok evden dışarı çıkmak istemeyenlerce şu günlerde yoğun talep görüyor. Bu ekmek 1 hafta 10 gün bayatlamaz, gönül rahatlığıyla tercih edilebilir" diye konuştu.

'BENCE BİR DÜNYA KLASİĞİ'

Salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını anlatan ilçe sakini Gülten İpek, her zaman bir dünya klasiği olarak nitelendirdiği Trabzon ekmeği tercih ettiğini söyledi. İpek, "Bu ekmeği tercih ediyoruz; uzun süre taze kalıyor, zor bayatlıyor. Pide de var, bu yörenin pidesi de uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Doğal bir lezzet" dedi.