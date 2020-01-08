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  4. Uzun süre dışarıda bekletilen kıyma bakın ne hale geldi!

Uzun süre dışarıda bekletilen kıyma bakın ne hale geldi!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Uzun süre dışarıda bırakılan kıymanın başına neler geleceğini tahmin edebilir misiniz? Ne yazık ki görüntüler düşündüğünüzden çok çok daha kötü!

Uzun süre dışarıda bekletilen kıyma bakın ne hale geldi!

Temponaut Timelapse adlı youtube kanalı, dışarıda uzun süre bekletilen çiğ kıymanın ne hale geldiğini saniye saniye kaydetti. Ortaya çıkan görüntü oldukça şaşırtıcı!


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