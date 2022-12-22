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Uzun süredir hastanede tedavi gören Pele'den kötü haber geldi!

22.12.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen Pele için kızı sosyal medyadan bir paylaşımda bulunurken, tedavi gördüğü hastaneden de kötü haber geldi. İşte detaylar...

Uzun süredir hastanede tedavi gören Pele'den kötü haber geldi!

Futbol otoritelerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen ve üç kez dünya kupasını kaldıran Pele, üç haftadan uzun bir süredir hastanede tedavi altında. Kızı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini söyledi.

HASTALIĞI İLERLEDİ!

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São Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

KIZINDAN PAYLAŞIM

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Eylül 2021’de kalın bağırsağından bir tümör alınan Pele, o tarihten bu yana düzenli bir tedavi görüyordu. Pele'nin kızı Kely Nascimento, Instagram hesabındaki paylaşımında, bu yıl Noel’de evde olamayacaklarını yazdı: “Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Hastane, ilk olarak Pele'nin “solunum yolu enfeksiyonu tedavisine iyi yanıt verdiğini" söylemiş ve "kemoterapi tedavisinin yeniden değerlendirildiğini" eklemişti.

DÜNYA KUPASI'NDA DESTEK!

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Milli formayla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kaldıran Pele, çıktığı 92 maçta 77 gol atarak ülkesinin en skorer milli futbolcusu durumunda. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda mücadele eden Brezilya’da oyuncular, son 16 turunda Güney Kore ile oynanan maç öncesinde Pele posteri açarak destek mesajı göndermişti.


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