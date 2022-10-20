Uzun süredir paylaşım yapmıyordu! Kısmetse Olur Cansel'i görenler "Bu kim?" dedi

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük'ü görenler tanımıyor.

Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel yeni bir paylaşım yaptı. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel bikinisiyle sere serpe poz verdi.

Cansel'in bu iddialı paylaşımını görenler gözlerine inanamadı. Kısmetse Olur Cansel'e "Bu kim?", "Cansel bu arkadaşın mı?", "Bir döndün pir döndün", "Artık kendinel oynama" yorumları yağdı.



