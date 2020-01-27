YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Uzun süreli bacak ağrıları "periferik damar hastalığı"nın belirtisi olabilir

Uzun süreli bacak ağrıları "periferik damar hastalığı"nın belirtisi olabilir

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü: - "Yolda yürürken bacağınızda ağrı hissediyor, spor yaparken ayaklarınızda ya da baldırlarınızda ağrı mı yaşıyorsunuz? Bunlar periferik damar hastalığının belirtisi olabilir" - "Bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar oluşturabilir"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, uzun süreli bacak ağrısının periferik damar hastalığının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, genelde bacak atardamarlarında tıkanmaya bağlı olarak oluşan, yolda yürürken, hatta zaman içinde dinlenme halinde bile bacaklarda ağrıyla kendini gösteren periferik atardamar hastalığı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Yolda yürürken bacaklarda hissedilen, spor yaparken ayaklarda ya da baldırlarda yaşanan ağrının periferik damar hastalığının belirtisi olabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar oluşturabilir. Türkiye'de 29 merkezde yürütülen Careful çalışmasının sonuçlarına göre; 70 yaş üzerinde hastalığın görülme sıklığı yüzde 30'lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığı yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösteriyor. Hastalık; sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişiler mutlaka bir kalp ve damar hastalıkları uzmanına görünmeli."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Aktör ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Kağıthane’ye konuk olduAktör ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Kağıthane’ye konuk oldu
Başkan Akgün: “EMITT, kültür ve turizm hayatımıza zenginlik katıyor”Başkan Akgün: “EMITT, kültür ve turizm hayatımıza zenginlik katıyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahim

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.