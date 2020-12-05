Uzun Yaşam Şehri Nazilli’de yeni bir lezzet konsepti doğdu

Uğur Entegre’nin Nazilli’nin keyfini yerine getirecek iki markası; bölgenin en büyük kuruyemiş marketi Ufresh ve bölge meyvelerini çikolatayla buluşturup misafirlerine sunan kafe markası Chocolate 333 uzun çalışmaların ardından ziyaretçilerine kapılarını açtı. Aynı zamanda mağaza içinde bulunan Su Üstünde markası ile birbirinden değerli vintage ürünler, hediyelik eşyalar, gemi maketleri, tablolar, gemi sökümden çıkarılan değerli ürünler ve denizcilik ürünlerine dair her şey, sergilenip satılıyor.

Taze gıda koruma ve saklama konusunda Türkiye’nin akıllara ilk gelen markalarından birisi olan Uğur Entegre Gıda’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı projesi Nazilli’de 2 markanın bir arada yer aldığı ilk mağazası açılarak hayata geçirildi. Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Nazilli Merkez’de bulunan mağazada eşsiz lezzetlerle hem yöre halkı hem de yoldan geçenlerle buluşuyor.

Uğur Entegre’nin hayatın rutin akışına bir soluk getirmek için tasarladığı markalarla lezzet deneyimini başka bir noktaya getirmeyi hedeflediğini belirten Mağaza Müdürü Okan Akbaş, “UFRESH ve Chocolate 333’ün ana hedefi hayatın yoğun koşuşturmacasında kişilerin kendisine ayırdığı o dar vakitlerde anın tadını sonuna kadar yaşayabilmesidir. Mağazanın içine atılan ilk adımda önce atmosferiyle ve mis gibi kavrulmuş kuruyemiş ve sıcacık kahvenin kokusuyla misafirlerimizi günlük telaşeden uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Yaşayan mağaza konsepti ile Ufresh’i vazgeçilmez bir ziyaret noktası haline getiriyoruz” dedi.

Mağazada oluşturulan ‘Su Üstünde’ köşesi ile ilgili de bilgi veren Mağaza Müdürü Okan Akbaş, “7’den 70’e herkesin seveceği deniz hayatının yelpazesi ile deniz tutkunlarına, antika meraklılarına ve dekoratif ürün arayan herkese hitap eden birikimin ürünlerini müşterilerin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.



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