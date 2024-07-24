Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Aslı Enver'e bomba partner! Yakışıklı oyuncuya teklif gitti

MYNET-Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve oyunculuğa annelik molası veren Enver, setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

Aslı Enver “Kuşatma” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanırken başrolü kiminle paylaşacağı da merak konusuydu.

TEKLİF YAKIŞIKLI OYUNCUYA GİTTİ

Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturacağı, 8 bölümlük dizi için kulislerden sızan bilgilere göre, Osman rolü yakışıklı oyuncu Engin Akyürek’e teklif edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek’in teklife verdiği yanıt ise henüz bilinmiyor. Öte yandan eğer Akyürek, Meriç Acemi’nin yazdığı projede yer alırsa geçmişte gerçekleşmeyen bir partnerlik günümüze taşınmış olacak.

Aslı Enver iki yıl önce oyunculuğa annelik molası verince Engin Akyürek’le Adım Farah’ta başrolü paylaşamamıştı.