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  4. Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Aslı Enver'e bomba partner! Yakışıklı oyuncuya teklif gitti

Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Aslı Enver'e bomba partner! Yakışıklı oyuncuya teklif gitti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 16:54
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Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Babil gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslı Enver oyunculuğa annelik arası vermişti. Şimdilerde setlere geri dönmeye hazırlanan ünlü ismin partnerinin kim olacağı merak konusuydu. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'e teklif gitti.

MYNET-Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve oyunculuğa annelik molası veren Enver, setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

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Aslı Enver “Kuşatma” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanırken başrolü kiminle paylaşacağı da merak konusuydu.

ASLI ENVER 2

TEKLİF YAKIŞIKLI OYUNCUYA GİTTİ

Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturacağı, 8 bölümlük dizi için kulislerden sızan bilgilere göre, Osman rolü yakışıklı oyuncu Engin Akyürek’e teklif edildi.

aslı enver

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek’in teklife verdiği yanıt ise henüz bilinmiyor. Öte yandan eğer Akyürek, Meriç Acemi’nin yazdığı projede yer alırsa geçmişte gerçekleşmeyen bir partnerlik günümüze taşınmış olacak.

ENGİN AKYÜREK

Aslı Enver iki yıl önce oyunculuğa annelik molası verince Engin Akyürek’le Adım Farah’ta başrolü paylaşamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Engin Akyürek
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