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Uzun zamandır ortalarda yoktu Meltem Cumbul İstanbul'a geri döndü! Heyecanla beklenen o diziye girdi

08.12.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Meltem Cumbul uzun zamandır Amerika’da yaşıyordu. Ünlü isim yıllar sonra İstanbul'a döndü ve heyecanla beklenen o dizinin kadrosuna dahil oldu.

Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul uzun zamandır Amerika'da hayatını sürdürüyordu.

Bir süredir herhangi bir projede de yer almayan Meltem Cumbul heyecanla beklenen o dizi için İstanbul'a döndü.

Meltem Cumbul 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Mahsun Kırmızıgül’ün yıllar sonra ekrana döneceği yeni iddialı dizisi Güzel Atlar Diyarı'nın kadrosuna katıldı.

Meltem Cumbul 2

Mahsun Kırmızıgül’ün Murat Tokat’la ortak olduğu Boyut Film, diziyi duayen yapımcı Fatih Aksoy’la beraber çekecek. İlk bölümlerinin yönetmenliğine Mahsun Kırmızıgül’ün imza atacağı dizide masalsı bir aşk hikâyesi anlatılacak.

Halil Ergün

Çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da yapılacak dizinin senaryosunu ise Feraye Şahin kaleme alıyor. Dizi için ilk anlaşılan oyuncusu Halil Ergün olmuştu.

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