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Uzuncaburç’ta Antik Tiyatronun restorasyonu 2021 yatırım bütçesine alındı

MERSİN HABERLERİ  | 16.12.2020 16:45 | Son Güncelleme

Mersin’in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Uzuncaburç Antik Kentinde yer alan Antik Tiyatro ayağa kaldırılıyor.

Uzuncaburç’ta Antik Tiyatronun restorasyonu 2021 yatırım bütçesine alındı

Mersin’in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Uzuncaburç Antik Kentinde yer alan Antik Tiyatro ayağa kaldırılıyor. Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanan Antik Tiyatro Restorasyon Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilerek 2021 yatırım bütçesine alındı.
Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Uzuncaburç’taki Antik Tiyatro yeniden hayat bulacak. 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mersin Üniversitesi adına Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu tarafından kazı çalışmaları sürdürülen Uzuncaburç Antik Kenti için hazırlanan Antik Tiyatro Restorasyon Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilerek 2021 yatırım bütçesine alındı.
Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Uzuncaburç Antik Kenti Tiyatrosu için hazırlanan röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi kapsamında tiyatro yapısı belgelendi ve yapının detaylı rölövesi çıkarıldı. Çalışma kapsamında ayrıca müdahaleler belirlenerek özgün halini ve dönemlerini gösterir restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlandı. Bu kapsamda, tiyatro yapısının restorasyonu için hazırlanan projenin uygulama aşaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi ve proje kabul edilerek 2021 yatırım bütçesine alındı. Yaklaşık maliyeti 5 milyon TL olan projeye 2021 yılında başlanması hedefleniyor.
Antik Tiyatro, Roma İmparatorluk Döneminde (MS 165) inşa edildi. Oturma basamakları (cavea), altı (scalaria) dikey yürüme yolu ile bölünen tiyatronun arka bölümünde giriş için kullanılan üç tonozlu giriş (vomitoria) de bulunuyor. Tiyatronun yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli olduğu tahmin ediliyor.

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