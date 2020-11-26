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Uzunköprü’de pazar yeri denetimi

EDİRNE HABERLERİ  | 26.11.2020 18:51 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçede kurulan Perşembe Pazarı’nda korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile ilgili olarak incelemelerde bulundu.Belediye Başkanı Özlem Becan pazar yerini ziyaret ederek, “Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçede kurulan Perşembe Pazarı’nda korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile ilgili olarak incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Özlem Becan pazar yerini ziyaret ederek, “Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi. Pazar yeri alanına kontrollü giriş-çıkış yapılırken, giriş-çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatıldı. Pazarcılar tezgah araları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi.

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