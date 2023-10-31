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Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı

31.10.2023 15:04 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uzunköprü - Keşan Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K’nın kullandığı 45 ANH 786 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen 22 ADC 786 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerindeki yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi kaldırıldı. Motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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