Vaclav Jilek: Trabzonspor'a karşı savunma yapacağız

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında 2-2'nin rövanşında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sparta Prag'ta, Teknik Direktör Vaclav Jilek ile savunma oyuncusu Costa maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Prag'ta oynadıkları ilk maç gibi Trabzon'da oynayacakları maçı olmayacağını belirterek, "Saha ve taraftar avantajı rakibimizde olacak. Hücumu çok katı olan bir Trabzonspor'a karşı çok farklı bir savunma yapacağız. Önce rakibi durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Sonra da sonucu gitmeye çalışacağız. Sahamızda oynadığımız ilk maçta avantaj hissetmedik. Taraftarımız olsaydı ilk maç daha farklı olabilirdi. Geriye düştüğümüz zamanlarda taraftarımız ileriye itmek için bir güç olabilirdi. 3-3 ve 4-4 gibi beraberlik heyecan verici olurdu. Ama yarın böyle bir skor beklemiyorum. Savunma yapacağız ve rakibimizin hata yapmasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Takım olarak sahada neler yapabileceklerini şimdiden kestirmelerinin zor olduğunu belirten Jilek, "Sparta Prag yarın ne yapacağını bilmiyorum ama kafamızda şöyle bir şey var ilk maça göre daha sağlam durup rakibin hata yapmasını beklemek olacak. Rakip çok tehlikeli bir takım ve her an pozisyon bulabilecek bir takım rakibin zayıf yönlerini gördük ve buna göre çalışıp hazırlanacağız. Gücümüz ve kuvvetimiz var" dedi.