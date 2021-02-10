Vadiye su müjdesi

Zonguldak bölgesinin belediye başkanları İl Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında online toplantı gerçekleşti. Filyos Vadisi çevresindeki tüm belediye ve özel idarelerin katılımıyla su birliği kurma kararı aldıklarını duyurdu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında ilgili tüm çevrelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ilçelerinin belde ve köylerinde yaşanan içme suyu sıkıntısını çözecek çok önemli bir karar alındı. Çevrimiçi yapılan toplantıya Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Karapınar Belediye Başkanı Nejdet Dernek, Nebioğlu Belediye Başkan Vekili Ali Özdal, DSİ 23. Bölge ve İl Özel İdaresi yetkililerinin katıldığı toplantıda, oy birliği ile su birliği kurulması kararı alındı.

Buna göre Devrek ilçe sınırları içinde, Demircitepe ve Kalkılmaz Tepe mevkiinde, DSİ tarafından, iki adet baraj yapılarak birliğe teslim edilecek. Üç ilçedeki ilçe ve belde belediyeleriyle İl Özel İdaresinden oluşacak birlik, 30 yıl içinde DSİ’ye borcunu ödeyecek. Yaklaşık 900 metre kotunda bulunan barajda biriken su, hiçbir enerji sarfiyatı olmadan tüm yerleşim birimlerine, kendi cazibesi ile akacak. Yaklaşık 180 bin kişinin yaşadığı bölge son derece sağlıklı bir içme suyuna kavuştuğu gibi, büyük bir enerji tasarrufu da sağlanacak.

Zonguldak Valiliği, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ilçelerinin içme suyu sorununun İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında gündeme gelmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden, artan yatırımlara paralel olarak daha da büyüyeme ihtimali bulunan sorunun çözümü için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Konuyla ilgili çalışma yapan DSİ Bölge Müdürlüğü, “Filyos Havzası Yerleşimleri İçme Suyu” projesini tamamladı ve ilgili çevrelerin bir araya gelip “su birliği” kurdukları takdirde, projenin, yatırım programına teklif edileceğini bildirdi. Bunun üzerine Vali Mustafa Tutulmaz’ın çağrısıyla yapılan toplantıda, böyle birliğin kurulması oy birliğiyle karar altına alındı.

