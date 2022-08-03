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Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu)

03.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaduz - Konyaspor maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek olan temsilcimiz Konyaspor, İsviçre'nin zorlu ekiplerinden Vaduz ile karşılaşacak. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, İsviçre'nin güçlü ekibi Vaduz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak olan ilk maçı kazanarak saha avantajını eline geçirmek isteyen Konyaspor, Vaduz karşısında galibiyet arayacak. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, İsviçre ekibi Vaduz ile 4 Ağustos 2022 Perşembe akşamı karşılaşacak. Mücadele İsviçre'de bulunan Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak ve maç saat 21.00'da başlayacak. Kritik mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

vaduz konyaspor

AVRUPA'DA 15. MAÇ

Konyaspor, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip yarın akşam Vaduz ile oynayacağı maçla birlikte 15. Avrupa mücadelesine çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Vaduz
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